Kaupunki

Poliisi varoittaa: Koululaisten päättäjäisjuhliin Vantaalle pelätään jälleen saapuvan teräasein varustautuneit

Lasten

Poliisin

Jokiuomanpuiston

ja nuorten kuluva kevät on ollut Itä-Uudenmaan poliisin näkökulmasta väkivaltainen ja päihdehuuruinen, kertoi poliisin tiedote tiistaina.Poliisi odottaa tilanteen hetkellisesti jopa pahenevan tulevana viikonloppuna, kun nuoret juhlivat koulujen päättymistä, mikä lisää nuorten päihteidenkäyttöä ja muun muassa onnettomuuksien riskiä.Itä-Uudenmaan poliisi varoittaa jo etukäteen eritoten Vantaan Jokiuomanpuiston alueesta koulujen päättäjäisiltana.Viime vuonna Jokiuomanpuiston alueella tapahtui päättäjäisiltana useampia pahoinpitelyjä, ja samanlaista toimintaa on poliisin mukaan odotettavissa tänäkin vuonna.Koulujen päättymisen juhlinta työllistää poliisia, ambulansseja ja nuorisotyöntekijöitä joka vuosi runsaasti.näkökulmasta ongelmia eivät yleensä aiheuta varsinaiset juhlijat, vaan paikalle tulevat muut henkilöt.Tiedotteen mukaan koulujen päättymistä juhlivien nuorten joukkoon saapuu aina henkilöitä, jotka ovat varustautuneet erilaisin astaloin ja teräasein tarkoituksenaan vahingoittaa muita juhlijoita ja varastaa heiltä rahaa ja arvoesineitä. Astalolla tarkoitetaan lyömiseen käytettävää välinettä, jota ei varsinaisesti ole valmistettu lyömäaseeksi.Poliisin mukaan on lisäksi tyypillistä, että kun suuri joukko nuoria kokoontuu yhteen yhteen juhlimaan, paikalle saapuu myös sivullisia päihtyneitä täysi-ikäisiä tekemään ei-toivottavaa tuttavuutta alaikäisten kanssa.lisäksi poliisi pitää myös Vantaan Kuusijärven ympäristöä riskialttiina juhlintaympäristönä.Kuusijärvellä järjestyshäiriöt ja muut ongelmat alkavat yleensä auringonlaskun jälkeen. Järveä ympäröivä alue on vaikeakulkuista ja esimerkiksi onnettomuustilanteessa avun saaminen voi maaston vuoksi olla hidasta.Poliisi muistuttaa riskien olevan pienempiä, kun juhliminen on päihteetöntä. Poliisi toivoo nuorten juhlijoiden olevan juhlailtoina tavoitettavissa puhelimella ja vastaavan tuntemattomista numeroista tuleviin puheluihin.