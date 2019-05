Helsingin leikkipuistojen rakennukset rappeutuvat: Kannelmäen kohtalo voi olla edessä monessa muussakin kaupunginosassa

Kaupunki

Kannelmäessä on syntynyt pieni kansanliike leikkipuisto Trumpetin puolesta.Kasvatus- ja koulutuslautakunta pohtii kokouksessaan tiistaina, korvattaisiinko kaksi huonokuntoista leikkipuistorakennusta Kannelmäessä yhdellä kesän aikana.Uusi talo tulisi nykyisen leikkipuisto Kannelmäen tontille, osoitteeseen Kanneltie 1. Siksi rakentamispäätös merkitsisi käytännössä sitä, että joulukuussa äkisti suljetun leikkipuisto Trumpetin paikalle ei tulisi uutta taloa. Puistot sijaitsevat eri puolilla junarataa.Ulkoleikkivälineet Trumpetin nykyisellä paikalla tosin säilytettäisiin ja virkamiehet lupaavat, että Trumpetin tilannetta mietitään vielä myöhemmin uudelleen, kun lähitulevaisuudessa tehdään uusi kuntoarvio koko kaupungin leikkipuistoista.on siinä mielessä yhtä kaupunginosaa laajempi merkitys, että Helsingin yksinkertaisista leikkipuistorakennuksista monet on rakennettu 70-luvulla. Siten niistä moni on samaan aikaan remonttia vailla.Viime vuosina on nähty useita äkkisulkemisia esimerkiksi sisäilman vuoksi, joskin osa kerran suljetuista puistotaloista on pystytty korvaamaan uudella rakennuksella samalle paikalle tai remontoitu kuntoon.Urakkaa talojen kunnostamisessa riittää edelleen, joskin tilannetta helpottaa vähän se, että suunnittelua ei tarvitse joka kerta aloittaa nollasta. Kaupunki suunnitteli muutama vuosi sitten uuden konseptin leikkipuistorakennuksille. On siis olemassa rakennuksen malli, jota voidaanTrumpetti suljettiin työsuojelusyistä joulukuussa. Virkamiehet pitävät rakennuksen korjaamista liian kalliina.Sadat ihmiset vaativat aiemmin Trumpetille jatkoa kuntalaisaloitteessa.Kannelmäen leikkipuiston rakennus on käytössä edelleen, mutta sekin on huonokuntoinen.Uuden tilaelementtitalon rakentaminen alkaisi jo kesäkuussa ja sen pitäisi olla valmis koulujen alkaessa. Rakentaminen maksaa reilut 800 000 euroa.Kuten monissa muissakin leikkipuistoissa, talossa on aamupäivisin tarkoitus olla paljon toimintaa pikkulapsille ja iltapäivisin koululaisille. Puistoalue on Kannelmäen peruskoulun lähellä, mutta osalla koululaisista kotimatka puistosta pitenee.Nykyistä leikkipuisto Kannelmäen taloa olisi tarkoitus käyttää kesän ajan eli uuden rakennuksen valmistumiseen asti. Sitten se aiotaan purkaa. Ulkoalueet on jo laitettu kuntoon hiljattain.