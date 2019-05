Mies yritti salakuljettaa Suomeen konepistoolin osia Virosta, väitti tuovansa niitä koriste-esineeksi

Kaupunki

osien tuominen Suomeen on törkeä ampuma-aserikos, vaikkei pistoolilla voisikaan heti ampua.Hovioikeus antoi perjantaina tuomionsa tapauksessa, jossa suomalaismies antoi virolaismiehelle konepistoolin osia tuotavaksi kätkettynä Suomeen.Rangaistuksen pituus ei muuttunut käräjäoikeuden linjasta eli kahdeksasta kuukaudesta vankeutta, vaikka rikosnimike muuttuikin vakavammaksi.2016 tammikuussa kahden virolaismiehen Suomeen tuomasta henkilöautosta löytyi kätkettynä konepistoolin runko ja muita osia. Lukko oli kuitenkin irrotettu aseesta eikä sitä löydetty autosta.Virolaismiehet tuomittiin jo aiemmin erillisessä oikeudenkäynnissä.Syyttäjä vaati Helsingin käräjäoikeudessa vuonna 2017 tuomiota törkeästä ampuma-aserikoksesta samalla laivalla virolaisten kanssa tulleelle suomalaismiehelle.Syyttäjän mukaan konepistoolin osat ja ohjeet toimintatavasta oli antanut Virossa nimenomaan suomalaismies ja aseen osia oltiin viemässä Cannonball MC:n kerhotiloihin.Suomalaismiehelle vaadittiin rangaistusta törkeästä ampuma-aserikoksesta ja syyttäjä vaati koventamaan rangaistusta sillä perusteella, että hän olisi järjestäytyneen rikollisryhmän jäsen.Mies kiisti syytteen. Hän sanoi, että hän ei ole tuonut tai käskenyt tuoda Suomeen konepistoolia eli toimivaa asetta, vaan vain sellaisen rungon, lippaan ja äänenvaimentimen. Hän sanoi, että aseen rungosta olisi tarkoitus tehdä koriste-esine lahjaksi, vaikka hän ei enää muistanut tarkemmin minne.Hän sanoi, että konepistoolin lukkoa ei ole ollut hänellä lainkaan. Hän kiisti tuoneensa asetta rikollisryhmää varten tai olevansa itse ryhmän jäsen.Käräjäoikeudessa kuultu asiantuntija kertoi, että aseen saisi toimintakuntoiseksi asentamalla siihen lukko-osan melko helposti. Televalvontatiedoista selvisi, että mies oli liikkunut lähellä Cannonball MC:n kerhotiloja. Keskusrikospoliisin tiedusteluosasto piti häntä myös järjestön jäsenenä.Käräjäoikeus piti tekoa ampuma-aserikoksena muttei kuitenkaan törkeänä. Rangaistusta kovensi yhteys järjestöön.Käräjäoikeus hylkäsi kuitenkin syytteen siitä, että mies olisi tuonut Virosta Suomeen konepistoolin lukon, sellaista ei voitu oikeudessa todistaa.valitti asiasta hovioikeuteen. Hän vaati rangaistuksen alentamista tai muuttamista sakoksi sillä perusteella, että ase ei edes ollut ampumakunnossa eikä hänen mukaansa tapaus liittynyt mitenkään moottoripyöräkerhon toimintaan.Syyttäjä vaati tuomion muuttamista törkeäksi ampuma-aserikokseksi ja rangaistuksen korottamista.Hovioikeus piti tuomiota antaessaan olennaisena kysymyksenä sitä, onko konepistooli ilman lukkoa lain tarkoittama ampuma-ase ja onko se erityisen vaarallinen.Koska lukon puuttuminen ei tee aseesta pysyvästi käyttökelvotonta ja koska kyseessä on sarjatuliase, vastaus on kyllä.Hovioikeus muutti näin tuomion perusmuotoisesta ampuma-aserikoksesta törkeäksi ampuma-aserikokseksi. Törkeäksi sen teki teon suunnitelmallisuus.Sen sijaan hovioikeus ei pitänyt teletietoja tai poliisin näkemystä riittävänä todisteena yhteyksistä Cannonball MC:hen.Niinpä vaikka rikosnimike muuttui, peruste koventamiselle jäi pois.Rangaistus säilyy siis ennallaan eli kahdeksassa kuukaudessa vankeutta.