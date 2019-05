Kaupunki

Vartiokylän koululaiset saavat sittenkin väistötilat Vartiokylään, ensin edessä on kuitenkin lukukausi sisäilm

Vartiokylän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vartiokylässä