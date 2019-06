Kaupunki

Lokki jäi siivestään kiinni terassin lintusiimaan Vuosaaressa

Terassin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pullin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutama

Siimoja ja vaijereita