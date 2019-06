Kaupunki

Kuusikymppinen mies kuvasi alastomia pikkutyttöjä uimarannoilla Espoossa, oikeus tuomitsi sakkoihin

Vuonna 1956 syntynyt

Lapset

mies kuvasi kymmeniä kuvia pikkutytöistä uimarannalla Espoossa viime heinäkuussa. Suurin osa valokuvissa esiintyvistä lapsista on alle kouluikäisiä.Miehen ottamissa valokuvissa esiintyvät ovat selvästi alle 18-vuotiaita tyttölapsia, suurin osa alle kouluikäisiä.Mies tuomittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa perjantaina sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Hän on tuomion mukaan kuvaamalla lapsia uimarannoilla valmistanut 73 kappaletta valokuvia, joissa alle 18-vuotiasta lasta esitetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti.esiintyvät kuvissa vähäpukeisina, riisuuntuvat tai ovat alasti. Osassa valokuvissa kamera on kohdistunut lasten intiimi-alueelle.Joissakin valokuvissa näkyy lähes ainoastaan lapsen sukupuolielin.Rangaistus rikoksesta on 50 päiväsakkoa. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.Rangaistusta arvioitaessa oikeudessa on otettu huomioon se, ettei materiaali sisällä esimerkiksi seksuaalista kanssakäymistä tai seksuaalista väkivaltaa koskevia kuvia tai videomateriaalia. Vaikka valokuvia on jokseenkin paljon oikeudenmukaisena rangaistusseuraamuksena on pidettävä sakkorangaistusta.