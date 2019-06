Kaupunki

Suomessa on satoja kerrostalo­lähiöitä, ja monesta niistä on syytä olla huolissaan, kertoo tuore tutkimus

Lähiöiden

Antti Rinteen

”En halua maalata piruja seinille, mutta en ole nähnyt oikeastaan missään sellaista kehitystä, että segregaatio olisi pysähtynyt.”

Työttömyys

Kaksi

Nyt

”Tiedetään, että meillä on suuria elintasoeroja. Lasten palvelut ovat erityisen tärkeitä, koska halutaan, ettei elämää viitoita se, millaiseen perheeseen on sattunut syntymään.”

Lähiöissä

Suomessa