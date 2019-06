Kaupunki

Kaipaatko tekemistä? Helsinki-päivänä kaupunki on täynnä ilmaisia menoja

Helsinki-päivän klassikot

Avoimet ovet, kierrokset ja näyttelyt

Tanssi, teatteri ja elokuvat

Muotoilu ja työpajat

Ruoka

Liikunta ja hyvä olo

Luonto ja ympäristö

Musiikki

Lapsille

Klo 9–11 Helsinki-päivän avaus ja perinteiset aamukahvit kaupungintalon aulassa (Pohjoisesplanadi 11–13). Helsinki-päivän avaa pormestari Jan Vapaavuori. Kahvien lomassa voi tutustua uudistuneeseen aulaan, vierailla kaupungintalon parvekkeella klo 9.30–12 ja tavata pormestaristoa.Klo 10–12.15 Stadin slangi Espan lavalla. Musiikkia esittävät Marino ja Sunrise, Tapsa Kojo ja gamlat skegget, Sakilaiset solisteinaan Mikko-Olavi Seppälä ja Anna E. Karvonen ja Duo Olli ja Chrisu ja klo 12 Kundin ja Friidun nimitys.Klo 12–17 Stadin tietovisamestari – Stans frågesportmästare Dianapuistossa (Erottajankatu 5). Tapahtumassa kilpaillaan Helsinki-tiedossa.Klo 9.45–19 Helsinki-päivän luentomaraton Helsingin kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16). Luennot käsittelevät pääkaupungin historiaa. Puhumassa mm. dosentti Seppo Aalto, tutkija, filosofian tohtori Sofia Gustafsson, professori Matti Klinge ja professori Laura Kolbe. Lisäksi musiikkiesityksiä.Klo 11–20 Kontulan OstariFestarilla (Kontulankaari 1) klo 11–14 Lasten maailman taideseikkailu ja pop-up perhekahvila ja klo 14–16 musiikkia lavalla esittävät mm. Stadin Juhlaorkesteri, Matala Kynnys, Tuigu Nuevo, Big Joe’s Bandja Kihara-trio.Klo 10–14 Töölöntorilla kaupungin tervehdys pormestari Jan Vapaavuori, toimittaja Jari Korkki haastattelee Erkki Liikasta Euroopasta ja Suomesta Eurovaalien jälkeen. Mukana mm. kirjailijat Elina Hirvonen ja Nina Honkanen sekä vuoden dekkaristi Eva Frantz. Musiikkia esittää Töölön musiikkiopisto.Klo 10–15 Opastettu kierros Eduskuntatalossa (Mannerheimintie 30, B-sisäänkäynti). Klo 10, 12, 14 ja 15 suomeksi, klo 13 ruotsiksi ja klo 11 englanniksi. Kierrokselle mahtuu 25 henkilöä. Kierros on esteetön.Klo 10–13 HelsinkiMission sisäpihalla (Albertinkatu 33) esiintyy Resonaarigroup, ja lisäksi mm. hippojumppaa kaikenikäisille, kuvionuottien opetusta ja yhteislaulua.Klo 11–15 Yhteisöpuutarha Annantalolla (Annankatu 30). Tutustutaan luomuviljelyyn, työpajoissa tehdään saviötököitä tai kukkakangaskollaaseja, nautitaan Plantasian tanssitaiteesta ja riippukeinuissa oleskelusta.Klo 11–18 Kumpulan kasvitieteellinen puutarha (Jyrängöntie 2) 10 vuotta. Suomenkieliset yleisöopastukset lähtevät klo 12, 14 ja 17 puutarhan kahvilan luota. Luomuksen meteoriitti-, mineraali- ja fossiilikokoelmat ovat avoinna yleisölle klo 13–18.Klo 12–15.15 Kanneltalossa (Klaneettitie 5) lumoudutaan menneiden vuosien charmista. Värkkäämön työpajassa sukelletaan nostalgian syövereihin kädentaitojen kautta. Stadin Slangin Esko Vepsä puhuu aiheesta Tsennaaks Kantsuu, bonjaaks slangii. Luennon jälkeen yhtye RetroSisters & Bros. esittää takavuosien iskelmiä ja mezzosopraano Ida Wallén ja pianisti Taru Ritavesi tulkitsevat lauluja rakkaudesta ja intohimosta.Klo 12–15 Kuparit kiiltämään vanhanajan tapaan Ruiskumestarin talossa (Kristianinkatu 12). Tutustutaan keskusteluoppaan kanssa 1860-luvun porvarisperheen elämään sekä piikojen uurastukseen kuparinkiillotuksen parissa.Klo 14–16 Tuntematon Kantsu – Pelimannintien alikulun maalaus. Projektiin osallistuu ammattitaiteilijoita, Kannelmäen nuorisotalon nuoria sekä kesätyöllistettyjä nuoria. Yleisö voi seurata maalauksen valmistumista.Klo 15 Vettä ja Kuolemaa Vanhankaupunginlahdella -opastuskierros Tekniikan museossa (Hämeentie 163), jolla tutustutaan Kuninkaankartanonsaaren maisemiin ja teollisuushistoriaan.Klo 18 Taidehistoriallinen kävelykierros: Yliopiston päärakennus. Mahdollisuus tutustua yliopiston päärakennukseen ennen remonttia. Kierros alkaa päärakennuksen portailta, Senaatintorin puolelta (Unioninkatu 34).Klo 13 Historiakierros Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdenpolku 2) alueella. Lähtö pääportilta. Klo 14 Houruinhotolasta metsämieleen -puistokävely. Lähtö lehmuskujalta.Klo 13–15 Vierailu Marskin pommisuojaan Tamminiemessä (Seurasaarentie 15). Lisäksi Urho Kekkosen museoon on koko päivän ajan vapaa pääsy klo 11–17.Klo 13–16 Yleisöopastus 110-vuotta Seurasaaren helsinkiläistä historiaa Seurasaaren ulkomuseossa. Opastukset järjestetään klo 13 ja 15 suomeksi ja klo 14 englanniksi.Klo 18 Yleisöopastus Kansallismuseossa (Mannerheimintie 34) Jälkiä-näyttelyssä amanuenssi Pilvi Vainosen johdolla.Klo 14–18 Leipätehtaan sisäpihalla (Mikonkatu 17 c / Vuorikatu 14) tanssitaan elävän musiikin tahdissa. Lapsia ilahduttaa mm. RikuPellen Woihan pumppernikkeli -show sekä Siina & Taikaradio -orkesterin konsertti Laulubussi matkustaa! Kuubalaisrytmejä ja tanssiopetusta tarjoaa Banda Caribe Helsinki ja rokkenrollia Knucklebone Oscar yhtyeineen.Klo 15–18 Malmitalolla (Ala-Malmin tori 1) Unelmakahvilassa herkkuja hassuttelua klovnien kanssa ja taidemuotokuvapisteessä valokuvaaja ottaa sinusta ainutlaatuisen muotokuvan, jossa asetut osaksi taideasetelmaa. Saat kuvat kuvat tapahtuman jälkeen sähköpostiisi. Klo 16 nähdään Ojasta puroksi -dokumenttielokuva. Klo 17 Ammuu-orkesteri esiintyy perheen pienemmille ja lopuksi kaupunkitanssit.Klo 15 Hyvä vanhuus -tarinateatteriesitys Käpyrinteen palvelutalossa (Ilmattarentie 2). Klo 15 tutustutaan elokuvateatteri Orionin (Eerikinkatu 15) alkuvaiheisiin. Yleisökierroksella kuvatutkija Outi Hupaniitun johdolla tutustutaan oman aikansa uudenaikaisempaan teatterikiinteistöön ja millaiseen teatterikaupunkiin se perustettiin.Klo 16 katsotaan Peter von Baghin klassikkoelokuva Helsinki, ikuisesti vuodelta 2008 Orionissa (Eerikinkatu 15). Elokuva on kaupunkisinfonia ja kollaasi, jossa vanha arkistomateriaali, Helsinkiä kuvaavat elokuvat ja suomalainen taide heräävät eloon.Klo 16–19 Strömsin kartanon (Untuvaistentie 10) edessä Hedvigin rantapolulla saat tavata vanhan ja viisaan naisen, jonka kanssa voit jutella elämästä, kuolemasta ja kaikesta siltä väliltä suomeksi, venäjäksi ja inkeriksi.Klo 17.30 UPPIK & Ruska Ensemblen Mask Dance Performance Pohjoismainen Kulttuuripisteen Ting-salissa (Kaisaniemenkatu 9). Perinteistä grönlantilaista naamiotanssia esittää Connie Kristoffersen. Tilaisuus on englanninkielinen.Klo 18–21 Zouk tanssiopetusta Annantalon (Annankatu 30) pihalla. Lisäksi lautapelejä ja musiikkia.Klo 18 Kirjokansi Teatteriorkesteri esittää muinais-suomalaisia loitsurunoja musiikin, teatterin ja taikuuden muodossa Nosturilla (Telakkakatu 8) Elmun terassilla.Klo 18–20 Seurasaari-folk (Seurasaarentie). Pääkaupunkiseudun kansantanssiryhmät pelimanneineen Antin aukiolla. Myös yleisö voi tanssahdella lavalla.Klo 18–20 Kulttuuritehdas Korjaamon (Töölönkatu 51 b) kesäpihan terassin valtaavat yksisarvisiksi pukeutuneet ihanuuslähettiläät, jotka kiertävät levittämässä hyvää mieltä ja rakkauden sanomaa. Ohjelmassa joogaa, jättisaippuakuplia ja glittertatuointeja dj:n soittaman musiikin tahtiin.Klo 11–17 Seurasaaren ulkomuseon (Antin aukio) työpajassa kaikenikäiset museokävijät pääsevät kokeilemaan taitojaan pellavan työstämisen eri vaiheissa.Klo 12–18 Lumoava Helsinki 2019-avaimenperän tekeminen Lumoan Group Oy_ssa (Katariinankatu 1).Klo 12–17 Miltä sinä ja Helsinki näytätte -työpaja Ohjaamo Helsingissä (Fredrikinkatu 48). Helsinki nuoren kokemana. Täydennä Helsingin karttaa omilla suosikeilla.Klo 13–16 Nonstop-sarjakuvatyöpaja HAM-pajassa Helsingin taidemuseossa (Eteläinen Rautatienkatu 8), kaikenikäisille, alle 10-vuotiaat aikuisen seurassa.Klo 14–18 askarrellaan tulevaisuuden menopelejä Keskustakirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4) Bryggassa. Alle kouluikäisille.Klo 9–10 Aamukahvit Fredrikintorilla (Fredrikinkatu 16).Torikahveja juhlistaa Finnair Singers laulullaan.Klo 12 ja 14 fiilistellään helsinkiläistä ravintolahistoriaa yleisöopastuksilla Hotelli- ja ravintolamuseossa (Tallberginkatu 1). Lisäksi klo 17–19 alkuillan diskossa bailataan stadiin liittyvän musiikin tahtiin.Klo 12–16 Hävikkipiknik Hävikkiruokaravintola Loopissa (Lapinlahdenpolku 8 D). Herkuttelun ohella ohjelmassa on hävikkitietovisa ja hävikkityöpaja, jossa pääset valmistamaan hävikkimateriaaleista erilaisia käsitöitä.Klo 14–20 Piknik Kumpulan koulukasvitarhalla (Vähänkyröntie 3–6). Ota mukaan omat eväät tai osta herkkuja nuorten pitämästä kesäkahvilasta.Klo 16–22 Kestävän Stadin päivä Kääntöpöydällä (Veturitallinkuja 34). Ohjelmassa paneelikeskustelu ruuantuotannosta, valokuvakilpailu, työpajoja ja pop up -tori.Klo 6.30–20 Uimaan Helsingin kaupungin uimahalleihin ja Uimastadionille. Klo 10, 14 ja 16 Puistojumppaa 1920-luvun tyyliin Hakasalmen huvilan (Mannerheimintie 13 B) pihalla.Klo 12–13 Baby Yogi Club – vauvajoogaa Hesperianpuistossa (Oopperan puistolavalla). 60 minuutin joogasessio vauvoille ja heidän vanhemmilleen. Sopii yli 6-viikkoisille vauvoille. Mukaan huopa ja joogamatto.Klo 13–15 lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen suunnattu pehmomiekkailu- eli boffaus-tapahtuma Kartanonkaarella (Kartanonvoudintie ja Kartanonkaaren risteys).Klo 15–21 Jurttasauna Aurinkolahdella (Aurinkoranta 12). Saunominen tapahtuu sekasaunassa eli uimapuku mukaan ja oma pyyhe. Miehille ja naisille on erilliset pukuhuoneet.Klo 16–20 Same Smile Pihapelit Narinkkatorilla. Kokeilupisteessä opastaa Suomen hyppynarun MM-kisajoukkueen freestyletykki Kimmo Hietanen.Klo 17.30–18.30 Tanssikoulu Baila Baila järjestää kuubalaisia tanssitunteja tanssikoulun tiloissa (Eerikinkatu 27).Klo 17–21 Puulämmitteiset löylyt Sannan saunalla (Harbonkatu 13). Saunaan mahtuu kerralla n. 10 henkilöä. Kaksi ensimmäistä tuntia naisille, sitten miehille.Klo 18.30–19.30 Friskis & Svettiksen Helsinki-jumppaa Nylanderin puistossa Hermannin puolella (Hämeentie 105 a).Klo 9–14 Herttoniemen kartanolla (Johan Sederholmin tie 3) on luvassa mm. suomenhevosella köröttelyä, lampaita, kanoja sekä hyönteis-, lintubongaus- ja villiyrttiretkiä.Klo 13–15 aurinkonäytös Kaivopuiston Ursan tähtitornissa (Ehrenströmintie 1). Näytöksessä mahdollista nähdä auringonpilkkuja tai roihuja. Paikalla oleva tornin näyttäjä vastailee myös mieltä askarruttaviin tähtitieteellisiin kysymyksiin.Klo 14–16 Jere Salminen luennoi aiheesta Vuosaaren luonnon erityisarvot Vuotalossa (Mosaiikkitori 2).Klo 16–20 Harakan saarella merellistä toimintaa koko perheelle. Luvassa on muun muassa Näkyvä ja näkymätön meri -teosnäyttely, historiaretki, kalanperkuukoulu sekä saaristolintujen tarkkailua lintupiilolla. Yhteysvene lähtee Kaivopuistosta Ullanlinnan laiturista, kahvila Ursulan vierestä.Klo 16.30–20 Vartiosaaren opastettu luontokävely (Reposalmentie 3). Opastetulla kävelyretkellä kuullaan luontotarinoita ja nähdään ehkä vilahduksia metsän eläimistä. Mukavat kengät ja omat eväät mukaan.Klo 22–0.30 Tattarisuon satakielikierros (Malminkaari 24). Luontoretkellä tarkkaillaan yölaulajalintuja Malmin lentokentän kiertävällä 5,6 kilometrin mittaisella luonto- ja ulkoilupolulla ammattitaitoisten ornitologien opastamina.Klo 7–18 Radio Helsinki tekee livelähetystä kauppakeskus Forumin (Mannerheimintie 14–20) 0-kerroksessa. Ohjelmassa mm. live-musiikkia sekä paneelikeskusteluja.Klo 13–16 Helsinki-päivän ilmaiskonsertit Savoy-teatterissa (Kasarminkatu 46). UMO Helsinki – Jazz on a Summer’s Day -konsertit klo 13 ja 15.Klo 14 ja 18 Musiikkitalossa (Mannerheimintie 13 A) Kesäkonsertteja Musiikkitalossa -sarjassa esiintyy Tears of Joy.Klo 14–19 Kustaankartanon festarit Kustaankartanon palvelukeskuksessa (Oltermannintie 32). Festareiden pääesiintyjinä ovat Ile Kallio & The Black Devils plays Hurriganes ja Jukka Nousiainen & Kumppanit. Lapsille Robin Rekku ja Jekkuorkesteri, lisäksi lapsille löytyy satuteltta ja erilaisia työpajoja. Alueelta löytyy myös kotieläinpiha, poniratsastusta ja ruokatori.Klo 16–22 Radio Suomipopin Helsinki-päivän konsertti Kaisaniemen puistossa. Mm. Ellips, Sanni, Juha Tapio, Anna Puu, Ville Valo & Agents, Pyhimys ja Ellinoora. Alle 14-vuotiaat huoltajan seurassa. Festarialueen ulkopuolelle on järjestetty lastenvaununarikka.Klo 17–20 Helsinki-päivän helmet -konsertti Lapinlahden Lähteellä (Lapinlahdenpolku 2). Esiintymässä Arosa Ensemble, Kajos, Regina Launivuo, Zühlke, Emilia Rinne ja Jone Bro. Klo 17–23 KolttaKino 70, Sápmi SpeechKaraoke ja Sápmidisco Tenho Restobarissa (Helsinginkatu 15). Puhetta, elävää kuvaa ja musiikkia kolttasaamelaisten asuttamisen 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.Klo 17–19 Singa Open Air Karaoke (Mannerheimintie 13). Koko perheen laulutapahtuma Musiikkitalon nurmikolla.Klo 18 MajaMannilaBand esiintyy Hard Rock Cafessa (Aleksanterinkatu 21). Klo 18 Joonas Widenius Solo – flamencomusiikkia kitaralla Rikhardinkadun kirjaston (Rikhardinkatu 3) sisäpihalla.Klo 18 Seksikäs-Suklaan, Dosdelan sekä VG+:n keikka Lasipalatsinaukiolla.Klo 10–18 Pelastuslaitoksen Helsinki-päivä (Agricolankatu 15 A). Yleisölle avoinna ovat kaikki pelastuslaitoksen pelastusasemat Malmin pelastusasemaa lukuun ottamatta, Erottajalla myös palomuseo ja pelastusaseman torni. Haagan ja Mellunkylän pelastusasemilla yleisöllä on mahdollisuus osallistua alkusammutusharjoitukseen. Harjoituksia järjestetään tasatunnein. Helsinkiläiset vapaapalokunnat kilpailevat Helsinki-maljasta Hakaniemen torilla kello 18 alkaen.Klo 9.30, 12 ja 18 Herttakuninkaat tarjoavat katsojille sirkustemppuja, jongleerausta, break-tanssia, verbaaliakrobatiaa, eläinnumeroita ja huimia vaatteiden vaihtoja Stoan aukiolla (Turunlinnantie 1).Klo 10–13 Perheiden aamupäivä Ruoholahden leikkipuistossa.Klo 11–15 Kerma kaikkiaan! -teatteriesitykset Pekka Töpöhäntä -näyttelyssä Päivälehden museossa (Ludviginkatu 2). Laajasalon Huvilateatterin näyttelijät herättävät kissahahmot henkiin klo 11.30, 13 ja 14.30.Klo 12–16.30 Iloisen hyväntekijän päivänä Linnanmäen huvipuistossa (Tivolitie 1) toiminnallisia pisteitä ja orkesteri Maltti & Valtti sekä tubettaja Jaakko Parkkali esiintyvät Estradilla.Klo 12–17 Helsinki-päivä Tekniikan museossa (Viikintie 1). Työpajoja, askartelua ja opastuskierroksia.Klo 12–17 Kampintorilla hypyttäviä perinneleikkejä. Luvassa mm. ruutu- twist- ja naruhyppelyä sekä paljon erilaisia leikkimielisiä hyppyhaasteita.Klo 13–20 Lasten Espa. Esiintymässä mm. klo 13 Kengurumeininki, klo 14.30 Aarne Alligaattori ja Viidakkorumpu, klo 16 Orffit, klo 17.30 Varamummo ja klo 19 Lintsin sirkuskoulu show.Klo 15–18 Malmitalon Helsinki-päivä (Ala-Malmin tori). Sirkusta, klovneja ja työpajoja sekä klo 17 Ammuu-orkesteri. Klo 16–20 Helsinki-päivä Haagan torilla (Haagan tori 2). Kasvomaalausta, saippuakuplia ja katuliitutaiteilua.Klo 14–16 Vanhankaupunginkoskella järjestetään koko perheen Koskipäivä. Lapsille jaetaan 600 kappaletta onkivapoja ja muita tarvittavia välineitä kalastukseen. Paikan päällä on kalankäsittelyopastusta ja musiikkia.