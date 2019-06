Kaupunki

Lauttasaaren sillan läppä suljetaan lopullisesti

Lauttasaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime vuosina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauttasaaren silta

nostosilta muuttuu tavalliseksi sillaksi, kun sen peruskorjaus alkaa elokuussa. Nostoläppä suljetaan pysyvästi, joten silta ei tule nousemaan pystyyn enää koskaan remontin jälkeenkään.Sillan avaaminen on Helsingin kaupungin mukaan palvellut lähinnä Salmisaareen tulleita hiilikuljetuksia. Nykyisin voimalan hiilisatama on kuitenkin siirretty sillan eteläpuolelle, josta kivihiili kuljetetaan maanalaista tunnelia pitkin voimalan alla olevaan varastotilaan.siltaa on nostettu vain muutamia kertoja vuodessa. Näistäkin nostoisto osa on ollut koenostoja.Silta on tehnyt nousemalla tilaa enää satunnaisille ruoppaajille, saaristotankkereille sekä aluksille, jotka ovat tehneet juhannusristeilyjä Seurasaarenselälle.Kun sillan nostelusta luopumista valmisteltiin muutama vuosi sitten, kaupunki kertoi sillan koneistoon ja nosto-ominaisuuteen liittyvien vuosittaisten ylläpitokustannusten olevan 15 000–20 000 euroa.valmistui vuonna 1969. Peruskorjauksessa sillan rakenteita kunnostetaan ja vahvistetaan, minkä lisäksi sen liikennejärjestelyt muovataan uutta katusuunnitelmaa vastaavaksi.Helsingin kaupunkiympäristön toimiala tiedotti perjantaina, että kaikkien ajoneuvojen kulku säilyy sillalla remontin ajan. Työmaa aiheuttaa kuitenkin hidasteita liikenteeseen.Peruskorjauksen on määrä valmistua marraskuussa 2020.