Keskellä helsinkiläistä pientaloaluetta seisoo silminnähden keskeneräinen talo, jossa joku asuu

on omakotitalo, jonka rakennustyöt ovat kestäneet jo noin 10 vuotta.Kyseiseen omakotitaloon ja talousrakennukseen annettiin rakennuslupa vuonna 2009, mutta sen rakennustöitä ei ole saatettu loppuun rakennuslautakunnan monista huomautuksista huolimatta.Rakennuslupa omakotitalon rakentamista varten päättyi heinäkuussa 2014 eikä talonomistajat hakeneet siihen jatkoaikaa.kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityslistalta selviää, että tarkastusinsinööri on useampaan otteeseen käynyt arvioimassa tilannetta paikanpäällä vuodesta 2015 lähtien.Arvioinneissa on todettu, että talonomistajat ovat asettuneet taloon jo asumaan, ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää.Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.” Yhteydenotoista huolimatta omistajat eivät ole tilanneet talolle loppukatselmusta.rakennustyöt oltaisiin saatu valmiiksi eikä keskeneräinen talo rumentaisi enää ympäristöä, tehtiin tammikuussa vuonna 2017 hallintopakkopäätös. Siinä velvoitettiin talonomistajat juoksevan sakon uhalla saattamaan rakennustyöt loppuun niin, että rakennusvalvontaviranomaiset voisivat hyväksyä sen saman vuoden marraskuuhun mennessä. Määräaikaa pidennettiin lopulta elokuuhun 2018 asti.Tammikuussa 2019 tarkastusinsinööri kävi paikanpäällä ja totesi, että rakennuksen julkisivut ovat edelleen ”raakapinnalla”. Pinnassa on siis edelleen käsittelemättömiä siporex-harkkoja.Pihamaata oli siistitty, mutta rakennustöitä ei oltu saatettu loppuun rakennuslautakunnan velvoittamalla tavalla eikä taloon ole tehty rakennusvalvonnan loppukatselmusta.Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, jos rakennustyöt on esimerkiksi jätetty kesken tai rakennuksen käyttämisestä on luovuttu, rakennuspaikka ympäristöineen on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei se vaaranna turvallisuutta tai rumenna ympäristöä.ehdottavat, että Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto tuomitsisi talonomistajat maksamaan asetettujen velvoitteiden laiminlyönnin vuoksi uhkasakot, jotka erääntyivät viime vuoden elokuussa.Oikeudellinen arviointi tukee päätöstä, sillä talonomistajat eivät ole esittäneet velvoitteiden noudattamatta jättämiselle pätevää syytä.ollaan määräämässä yhteensä yli kymmenentuhannen euron sakot. Tuomitut uhkasakot maksetaan Suomen valtiolle.Lisäksi ympäristö- ja lupajaosto tekee esitutkintapyynnön poliisille maankäyttö- ja rakennuslain säännösten noudattamatta jättämisestä.Talon omistaja ei halua kommentoida asiaa HS:lle.