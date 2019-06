Kaupunki

Kulosaaren päiväkodille löytyi tilapäinen paikka useiden käänteiden jälkeen

Helsingin

Ensimmäisen

HS seurasi

Lopulta

Kulosaaren tilapäisten päiväkotirakennusten paikka on varmistunut.Helsingin kaupunki rakentaa Päiväkoti Kulosaaren ja Daghemmet Domuksen tarpeisiin kaksi tilapäistä paviljonkirakennusta osoitteeseen Werner Wirénin tie 3.Rakennusluvasta päätti kaupunki­ympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto perjantaina.paviljongin valmistumista kiirehditään elokuuksi. Toinen paviljonki on tarkoitus ottaa käyttöön lokakuussa. Rakennusluvan mukaan paviljongit voivat olla tontilla viisi vuotta.Työmaa korttelitalon vieressä pyritään käynnistämään ensi viikon alussa.Ennen rakennustöiden aloittamista aidataan tontti, valmistellaan tarvittavia huolto- ja saattoliikenteen kulkuväyliä sekä suojataan ja kaadetaan puita.Kulosaaren päiväkotisaagaa toukokuussa.Kaupunki suunnitteli aluksi, että tilapäinen paviljonki tulisi Juliuksen puistoon lähelle ruotsinkielistä koulua.Sitten paikka vaihtui lähemmäs Itäväylää. Toiseen osoitteeseen ehdittiin jo kuljettaa kaivinkonekin töihin, mutta sitten suunnitelmat muuttuivat. Kulosaaren aktiivien mukaan virkamiehet totesivatkin toisen ehdotetun paikan olevan liian lähellä Itäväylää, minkä vuoksi sijainti olisi terveydelle vaarallinen.Tämän jälkeen monet kulosaarelaiset järkyttyivät. Asukkaille kerrottiin, että paikaksi suunnitellaan yllättäen Risto Rytin puistoa, johon oli juuri kunnostettu isolla rahalla liikuntapaikka.Mutta senkin jälkeen paikka vielä vaihtui.kaupunkiympäristön toimiala twiittasi, että ”saatujen palautteiden perusteella tilapäinen opetus- ja päiväkotitila on päätetty sijoittaa Juliuksenpuiston viereiselle alueelle, ei Risto Rytin puistoon”.Tämäkään ei kuitenkaan ollut viimeinen totuus. Hieman myöhemmin Twitterissä julkaistiin oikaisutwiitti:”Hei, palataan vielä tähän asiaan. Oikaisemme edellistä twiittiä, siinä oli valitettavasti väärä tieto. Tilapäisen päiväkotirakennuksen paikka ei ole vielä varma, eikä sitä ole lyöty lukkoon. Huomenna 17.5. asiasta on avoin tiedotustilaisuus Brändö Gymnasiumissa klo 8.”Ja lopulta, nyt lähes kuukautta myöhemmin, paikaksi varmistui monien uumoilema Werner Wirénin tie.