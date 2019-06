Lisätietoja Vantaan vakavasta väkivallanteosta: Mies löi rollaattorilla liikkunutta useita kertoja miekalla, poliisi epäilee murhan yrityksestä

Kaupunki

Lisätietoja Vantaan vakavasta väkivallanteosta: Mies löi rollaattorilla liikkunutta useita kertoja miekalla, p

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jämsä

Uhri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan poliisi

https://twitter.com/IUPoliisi/status/1139918447708692480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1139918447708692480&ref_url=https%3A%2F%2Fembed.is.fi%2Fext%2Fembed%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FIUPoliisi%252Fstatus%252F1139918447708692480