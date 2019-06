Kaupunki

Yöaikaan riehunut nuorukainen hajotti lähes 40 auton sivupeilejä Helsingin Herttoniemen­rannassa

mies hajotti lähes 40 auton sivupeilejä Helsingin Herttoniemenrannassa perjantain ja lauantain välisenä yönä.Helsingin poliisi otti lauantaina kiinni 18-vuotiaan miehen, jonka epäillään rikkoneen aamukolmen ja kuuden välillä autojen peilejä ainakin Petter Wetterintiellä, Niittaajankadulla, Laivalahdenkaarella ja Kerttulinkujalla.Helsingin poliisi epäilee, että sama henkilö on aiemmin samana yönä häiriköinyt kerrostalon rappukäytävässä Kerttulinkujalla ja rikkonut lähtiessään rappukäytävän oven lasin.Poliisi tiedotti maanantaina, että se on tavoittanut osan vahingoitettujen autojen omistajista. Poliisi kehottaa ihmisiä, jotka epäilevät joutuneensa vahingonteon kohteeksi, olemaan yhteydessä suoraan tapauksen tutkijaan. Puhelinnumero on 0295 471 035.