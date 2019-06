Kaupunki

Vartijat aiheuttivat matkustajalle luunmurtuman Helsingin rautatieasemalla, oikeus tuomitsi pahoinpitelystä

kovakouraiset otteet Helsingin päärautatieasemalla aiheuttivat junaan kiiruhtaneelle solisluun murtuman, mustelmia, kipua ja särkyä.Järjestyksenvalvojina toimineet kaksi miestä ottivat uudenvuodenyönä 2016 Helsingin päärautatieasemalla kiinni junaan kiiruhtaneen miehen, panivat tämän maahan ja laittoivat käsirautoihin.valittivat viime kesäkuussa Helsingin käräjäoikeuden antamista pahoinpitely-tuomioistaan ja 40 päiväsakon rangaistuksistaan hovioikeuteen. Molemmat järjestyksenvalvojat vaativat, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään ja että, valtio velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa.Helsingin hovioikeus piti tänään antamassaan ratkaisussa käräjäoikeuden tuomion voimassa ja katsoi, että järjestyksenvalvojat syyllistyivät miehen pahoinpitelyyn.Järjestyksenvalvojat väittivät miehen käyttäytyneen asemalaiturilla aggressiivisesti ennen kiinniottoa ja kohdistaneen väkivaltaa VR:n työntekijään kohtaan.Oikeudessa esitetty videotallenne ja todistajien kertomukset ei tue järjestyksenvalvojien väitettä siitä, että junaan asemalaiturilla kiiruhtanut mies olisi käyttäytynyt tilanteessa aggressiivisesti. Asiassa ei ole esitetty vastaajien väitteiden tueksi mitään näyttöä siitä, että asianomistaja olisi pahoinpidellyt lipuntarkastajaa tai syyllistynyt tilanteessa lipuntarkastajan lievään pahoinpitelyyn. Vastaajat eivät ole selvittäneet tilannetta vaan ovat välittömästi ryhtyneet kiinniottoon.käsittelyssä on ollut kysymys siitä, onko järjestyksenvalvojilla ollut kiinniotto-oikeus ja ovatko käytetyt voimakeinot olleet tarpeellisia ja puolustettavia vai ovatko he menettelyllään syyllistyneet miehen pahoinpitelyyn.Oikeudessa esitetty videotallenne näyttää tilanteen uudenvuoden vastaisena yönä kolmen jälkeen aseman laiturilla paikassa, josta siirrytään junavaunujen viereen vaunuun sisäänmenoa varten.Mies liikkuu väkijoukon läpi kohti laituria ja näyttää horjahtavan laiturilla työskentelevän junahenkilökunnan kohdalla. Samanaikaisesti toinen järjestyksenvalvojista kiskaisee miestä voimakkaasti nopealla liikkeellä. Hetken päästä mies makaa vatsallaan laiturilla ja järjestyksenvalvojat pitävät kiinni hänen käsivarsistaan ja selästään ja ovat laittamassa hänelle käsirautoja.Tilanteesta aiheutui miehelle solisluun murtuma, mustelmia, kipua ja särkyä.täyttivät tapahtuneen jälkeen tapahtumailmoituksen, jonka mukaan kiinnioton tarkoitus on väkivallan teon asemasta ollut pikemminkin sen estäminen, ettei mies pääse asemalaiturille ilman lipuntarkastusta.Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin, ettei tilanteessa ole näytetty tapahtuneen järjestyksenvalvojien väittämin tavoin VR:n työntekijään kohdistunutta pahoinpitelyä, joka olisi oikeuttanut kiinniottoon.Hovioikeus on varasi turvallisuusalan yritys Avarn Security oy:lle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi. Avarn Security oy ei ole antanut asiassa lausumaa.Järjestyksenvalvojat ovat joutuvat yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut todistelukustannukset hovioikeudessa. Järjestyksenvalvojat joutuvat myös yhteisvastuullisesti korvaamaan miehen oikeudenkäyntikulut ja 2 280 euron vahingonkorvaukset korkoineen.