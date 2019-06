Kaupunki

17-vuotias poika raiskasi päihtyneen 15-vuotiaan tytön Espoossa, oikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

illanvietto Espoossa johti raiskaukseen vappuaattona 2017.17-vuotias helsinkiläinen nuori mies oli tuolloin sukupuoliyhteydessä päihtyneen 15-vuotiaan tytön kanssa vastoin tämän tahtoa. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat, että mies syyllistyi raiskaukseen nuorena henkilönä ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön nuorena henkilönä.iältään 14–17-vuotiasta nuorta, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa, oli ollut vappuaattona Helsingin Kampissa ostamassa vapputavaraa, minkä jälkeen he lähtivät yhden nuoren kotiin Espooseen.15-vuotias tyttö kertoi oikeudessa, että hän oli juonut kyseisenä päivänä alkoholia eikä hänellä juuri ollut muistikuvia vapputavaroiden oston jälkeen.Asunnolla tyttö oli havahtunut siihen, että joku oli hänen päällään. 15-vuotias tyttö oli luullut ensin, että häneen takaapäin sukupuoliyhteydessä oleva henkilö oli seurueen pojista toinen, 15-vuotias, joka sillä hetkellä oli hänen poikaystävänsä. Tyttö kertoi oikeudessa, että kun hän tajusi, kuka siinä oli, hän sanoi ”lopeta, mä en halua”.pojan kertomus tapahtumista ei pysynyt oikeudenkäynnin eri vaiheissa samanlaisena. Välillä hän kielsi, välillä myönsi olleensa sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa.Tytön mukaan yhdyntä ei ollut tapahtunut yhteisymmärryksessä ja hän oli kertonut tilanteesta heti paikalla olleelle poikaystävälleen ja tyttökaverilleen, joita oikeus kuuli todistajina.Tyttö oli kertonut teosta noin kuukauden kuluttua Lastenklinikan lääkärille ollessaan siellä hoidettavana alkoholimyrkytyksen vuoksi. Lastenklinikan lääkäri oli ottanut yhteyttä poliisiin.Tätä ennen poliisi oli ollut yhteydessä asianomistajan äitiin kertoen tämän tyttäreen kohdistuvasta raiskausrikosepäilystä, koska 17-vuotias oli muutaman päivän päässä tapahtumista käynyt Helsingissä poliisiauton luona puhumassa, että häntä häntä syytetään raiskauksesta.kertoivat nauttineensa alkoholia vappuaattona. 15-vuotiaan tytön mukaan 17-vuotias ei ollut päihtynyt kuten muut. Oikeus katsoo jääneen näyttämättä, että vastaaja olisi ollut selvin päin, mikä voisi lisätä teon moitittavuutta.Oikeuden mukaan vastaaja on kuitenkin käyttänyt hyväksi asianomistajan puolustuskyvytöntä tilaa ja ollut sukupuoliyhteydessä tämän kanssa. Asianomistaja on ollut 15-vuotias, joten ankaroittamisperuste täyttyy.sai tuomion nuorena henkilönä tehdystä raiskauksesta ja nuorena henkilönä tehdystä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Yhteisrangaistus teoista on yksi vuosi ja yhdeksän kuukautta ehdollista vankeutta.Ehdollisen vankeuden tehosteeksi syyllinen tuomittiin valvontaan yhden vuoden ja kolmen kuukauden ajaksi. Rangaistus määrättiin noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, koska vastaaja on tehnyt rikokset alle 18-vuotiaana.Tekijä määrättiin maksamaan asianomistajalle henkisestä kärsimyksestä 4 000 euroa korkoineen.17-vuotias vaati hovioikeudessa, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään. Toissijaisesti hän vaati vähemmän vakavaa tuomiota ja rangaistuksen alentamista. Helsingin hovioikeus ei kuitenkaan muuttanut tuomiota vaan hyväksyi käräjäoikeuden näytönarvioinnin ja sen antaman ratkaisun.