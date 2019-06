Kaupunki

Tässä ovat Helsingin juhannusmenot: tanssia, keikkoja ja vaikka vuohien silittämistä

Pääkaupunkiseudulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantai 21.6.

Keikat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konsertit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Klubit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teatteri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muut menot

Lapsille

Lauantai 22.6.

Keikat

Klubit

Muut menot