Helteinen sää sulatti juhannusmyytin tyhjästä Helsingistä: Timelapse-videot näyttävät täydet kadut ja rannat

mainio sää osoitti, että myytti juhannuksena tyhjenevästä Helsingistä ei pidä paikkaansa – ainakaan tänä kesänä. Kaupungin kadut ja rannat olivat juhannusaattona täynnä ihmisiä, kun auringonpaiste nosti elohopean yli 20 asteen.HS vieraili suosituilla ajanviettopaikoilla. Nopeutetut timelapse-videot paljastavat, että moni oli jättänyt mökkireissun väliin.Hietaniemen rannalla oli reippaasti porukkaa ja niemeä kiertävä Hiekkarannantie oli täynnä autoja.oli alkuillasta jopa ruuhkaa, kun ihmiset jonottivat juhannusristeilyille – ja nakkikioskille.juhannusjuhliin kertyi sadoittain ihmisiä, ja lipunnosto keräsi yleisöltä aplodit. Lapset vilvoittelivat meressä, ja aikuisista muodostui kymmenien ihmisten mutkitteleva jono kahvikojulle.riitti myös ulkoilijoita, ja lähikaduillekin pursui porukkaa. Aleksanterinkadulla liikkui tavallista enemmän ihmisiä, sillä koleana juhannuksena tie on ollut käytännössä tyhjä.oli iltapäivällä suuret määrät turistiryhmiä, mutta illan laskeutuessa se oli kenties keskustan rauhallisin paikka. Kymmenet ihmiset kuitenkin istuivat portailla ja satunnaiset turistit pysähtyivät räpsimään kuvia tuomiokirkosta.sää kannustaa mökkeilyn sijaan jäämään pääkaupunkiseudulle myös viikonloppuna.Lauantain sää on puolipilvinen ja lämpötila nousee iltapäivällä parikymmenen asteen tuntumaan, ennustaa Ilmatieteen laitos. Niin ikään sunnuntaina on luvassa aurinkoinen ja lämmin päivä Helsingissä.