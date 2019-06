Kaupunki

Helsinkiläis­nainen otti kuvan pyörätielle pysäköidystä poliisiautosta ja päätyi putkaan: Syyttäjälaitos vapau

Kihlakunnansyyttäjä

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005482385.html

Tapahtumat

Pyöräilijän

Poliisien

Pyöräilijä

Päätöksen

Käräjäoikeus

on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen helsinkiläisen polkupyöräilijän ja poliisin välisessä kiistassa. Pyöräilijän näkemyksen mukaan Helsingin poliisi toimi virheellisesti ottaessaan hänet kiinni toissa itsenäisyyspäivänä.Pyöräilijä tuomittiin viime vuonna käräjäoikeudessa niskoittelusta poliisia vastaan.alkoivat, kun pyöräilijä pyöräili itsenäisyyspäivän iltana Mannerheimintien ja Helsinginkadun risteyksessä. Risteyksessä pyöräilijä huomasi jalkakäytävälle pysäköidyn pakettiauton.Pyöräilijä pysähtyi ottamaan autosta kuvan. Auto paljastui tunnuksettomaksi poliisiautoksi, kun siitä astui ulos kaksi poliisia.Poliisit pyysivät nähdä pyöräilijän henkilöllisyystodistuksen. Poliisit kertoivat Helsingin syyttäjänviraston päätösasiakirjojen mukaan pyytäneensä henkilöllisyystodistusta siksi, että pyöräilijä sopi tuntomerkkeihin poliisien etsimästä naisesta, joka oli heittänyt aikaisemmin pulloja väkijoukkoon.mukaan hän sanoi poliiseille, ettei muista oliko hänellä henkilöllisyystodistusta mukanaan, mutta kertoi tarjoutuneensa antamaan poliiseille henkilötietonsa.Poliisien kertoman mukaan pyöräilijä kieltäytyi kertomasta henkilötietojaan.Partion johtaja päätti, että pyöräilijälle annetaan tiedoksi rangaistusvaatimus niskoittelusta. Poliisit tutkivat pyöräilijän repun ja löysivät sieltä hänen ajokorttinsa.Poliisipartio pyysi paikalle erillisen kuljetuspartion viemään pyöräilijän Töölön kisahallin putkaan. Samoihin aikoihin poliiseille oli Helsingin syyttäjänviraston päätöksen mukaan selvinnyt, ettei pyöräilijä ollut yksi pullonheittäjistä.mukaan kuljetuspartiolle ilmoitettiin, että pyöräilijä on päästettävä vapaaksi rangaistusvaatimuksen tiedoksi antamisen jälkeen.Poliisiasemalla hänet laitettiin putkaan ja annettiin tiedoksi rangaistusvaatimus niskoittelusta.Pyöräilijää pidettiin syyttäjänviraston päätösasiakirjojen mukaan putkassa noin tunnin ajan, kunnes yksi kuljetuspartioon kuuluneista poliiseista soitti poliisiasemalle ja varmisti, että pyöräilijä on päästetty vapaaksi rangaistusvaatimuksen antamisen jälkeen. Silloin virhe havaittiin ja pyöräilijä pääsi pois putkasta.Päästyään putkasta hän sai paperin, jossa kerrottiin kiinnioton perusteeksi ”kiinniotto, rikoksista ja häiriöiltä suojaamiseksi”. Peruste nojaa poliisilakiin. Asiakirjan mukaan hänet otettiin kiinni, koska pyöräilijä ei suostunut antamaan poliisille henkilötietojaan ja siksi, että hän ”vastasi tuntomerkkejä epäillystä pullonheittäjästä”.teki rikosilmoituksen poliisin toiminnasta. Poliiseja epäiltiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta vapaudenriistosta.Epäiltynä oli yhteensä kuusi poliisia: pyöräilijän kiinniottaneet poliisit ja poliisiasemalla vuorossa olleita poliiseja.Toukokuun lopussa kihlakunnansyyttäjä teki kaikkien kuuden poliisin osalta syyttämättäjättämispäätöksen eli jätti syytteet nostamatta rikoksesta epäiltyjä poliiseja vastaan.perusteluissa kerrotaan olevan kiistatonta, että pyöräilijä olisi pitänyt vapauttaa rangaistusvaatimuksen tiedoksi antamisen jälkeen.Päätös syyttämättä jättämisestä tehtiin, koska on epäselvää kenen menettelyn johdosta poliisiasemalla tehtiin väärä kirjaus, jonka perusteella pyöräilijä pantiin putkaan.Kiinniottolomakkeen tehnyt poliisi kertoi kirjanneensa toimenpiteeksi ainoastaan rangaistusvaatimuksen tiedoksi antamisen.Kirjausta ei voida kuitenkaan todentaa, sillä kyseinen lomake on kadonnut.tuomitsi pyöräilijän sakkotuomioon syyskuussa 2018 niskoittelusta poliisia vastaan.Tuomio ei ole lainvoimainen ja pyöräilijä on valittanut siitä hovioikeuteen.