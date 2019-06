Kaupunki

Tietyömaalla hurjastelevien kuljettajien määrä hämmensi kokeneen helsinkiläispoliisin: ”Olen sanaton”

Paciuksenkadun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/DPasterstein/status/1143404417053593601

Poliisin

https://twitter.com/DPasterstein/status/1138791456305496070