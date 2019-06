Kaupunki

Korkeasaaren uusin asukki on pieni täplikäs kissapeto margai

Korkeasaaren eläintarhan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Margai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

uusin asukki on pieni kissapeto margai. Vasta kaksivuotias ja kolmekiloinen naarasmargai tuotiin Helsinkiin Walesista. Lajin tunnistaa suurista silmistä ja kauniista turkista.Korkeasaaren eläintarhan margai sai kotinsa trooppisesta Amazonia-talosta. Laji on alunperin kotoisin Etelä- ja Keski-Amerikan tiheistä metsistä.”Kissa uskaltautui ulos kuljetuslaatikostaan rehukeittiöltä tervetuliaisiksi tuodun viiriäisen ja kanin houkuttelemana, mutta piti aluksi laatikkoa turvapaikkanaan”, kerrotaan Korkeasaaren tiedotteessa.asukkia varten tarhaan on tuotu paljon kiipeilypuuta ja rakennettu pesäkoppeja sekä ravinnon piilottamiseen sopivia virikeoksia.Margai on nimittäin taitava kiipeilijä. Se pystyy roikkumaan rungosta hetkellisesti vain yhden käpälän varassa ja laskeutumaan puusta pää edellä. Margai osaa myös hypätä saaliin kimppuun puusta.Luonnossa margain ravintoa ovat esimerkiksi linnut, liskot tai pienet apinat.on läheistä sukua oselotille ja se tunnetaan myös nimillä puuoselotti ja pitkähäntäkissa.Lajia on metsästetty sen kauniin turkin vuoksi kymmeniä tuhansia yksilöitä. Nykyään laji on suojeltu ja sen kauppa on kielletty kansainvälisin sopimuksin, mikä on hillinnyt metsästystä.Luonnossa margaiden määrä on kuitenkin laskussa. Lajin suurin uhka on sen elinalueiden käyttäminen ruuantuotantoon.