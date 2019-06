Kaupunki

kaduilla voi tänä kesänä bongata ”kortsufillareita”. Ne ovat tavallisia kaupunkipyöriä, joita ajavat keltapaitaiset opiskeluterveydenhoitajat. Ilmaisten kondomien jakamisen lisäksi he vastaavat esimerkiksi ehkäisyä koskeviin kysymyksiin.Idea lähti liikkeelle vitsistä.Kortsufillari-konseptin kehittäjä Soile Tanska https://www.hs.fi/haku/?query=soile+tanska työskentelee Töölön yhteiskoulussa opiskeluterveydenhoitajana. Viime huhtikuussa kaupungin toimijoita poliisista nuorisotyöntekijöihin oli kokoontunut yhteen miettimään nuorisotyöhön liittyviä kysymyksiä. Joku kysyi mitä Tanska aikoo tehdä kesällä, kun koulussa ei ole oppilaita.”Sanoin, että lähden tuonne kadulle töihin, eli seksihommiin”, Tanska sanoo nauraen.”Seksihommilla” Tanska tarkoitti juuri keksimäänsä ideaa. Hän lähtisi etsimään nuoria kaduilta, jotta voisi tehdä tavanomaista työtänsä myös kesällä: auttaa nuoria seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvissä kysymyksissä.Kuuden viikon kuluttua heitosta tuli totta, ja mukaan ”seksihommiin” lähti joukko muitakin opiskeluterveydenhoitajia.kerrotaan esimerkiksi maksuttomasta ehkäisystä, jota Helsingin kapunki tarjoaa alle 25-vuotiaille. Kortsufillarikuskeilta saa kuitenkin kysyä mitä tahansa, vaikka jaksamiseen liittyen.Eikä puhuminen pelota nuoria.”Ei ole sellaisia tabuja”, Tanska pohtii nuorten rohkeutta.Tanskan kokemuksen mukaan vaikuttaa siltä, että isommassa porukassa on jopa helpompi tulla juttelemaan. Ja kun mukana on kaikkien sukupuolien edustajia, keskustelua syntyy jopa enemmän. Se kertoo hänen mukaansa jotain nuorten asenteista.Tähän mennessä he ovat tavoittaneen päivittäin 50–60 nuorta.

Tanskalla on vinkki nuorille.”Nuoret miettivät aina, että jollain muulla on isompia huolia. Mä ajattelen, että jo siinä vaiheessa kun tulee sellainen ajatus mieleen, voi jo ihan hyvin tulla juttelemaan.”Hän muistuttaa, että terveydenhoitajat ovat tottuneet erilaisiin kysymyksiin.”Meitä on todella vaikea yllättää, ollaan käsitelty niin monenlaisia tarinoita.”