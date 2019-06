Helsinki alkoi mainostaa ”ilmastoystävällisiä” yrityksiä: Vastuu tyhjien puheiden ja todellisten toimien erottamisesta sälytetään kaupunkilaisille

Kaupunki

Helsinki alkoi mainostaa "ilmastoystävällisiä" yrityksiä: Vastuu tyhjien puheiden ja todellisten toimien erott

Helsingin

Kriteereissä

Kesäkuussa

kaupunki kokeilee uutta Valitse vastuullisemmin -palvelua, joka auttaa kaupunkilaisia tekemään vastuullisemipia valintoja.Palvelu siivilöi myhelsinki.fi-sivuston sisällöistä ravintoloita, tapahtumia, liikkeitä, majoituspaikkoja, käyntikohteita ja tapahtumatiloja, jotka täyttävät tietyn kriteeristön.on otettu huomioon energian tuotannon aiheuttamat kasvihuonepäästöt, liikkumisen vaikutukset ja ruoan ympäristövaikutukset.Pääpaino on ilmastonmuutoksen torjunnalla, mutta myös sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu. Sosiaalisen vastuullisuuden kriteereitä ovat esimerkiksi syrjinnän ehkäiseminen, esteettömyys ja työllistäminen.Minimimäärän kriteereitä täyttänyt palveluntuottaja luokitellaan sivustolla toiminnaltaan kestäväksi. Kriteerit tarjoavat toimijoille myös välineen arvioida omaa toimintaansa ja kehittää sitä edelleen.Kestävästi toimivat palveluntuottajat merkitään sivustolla vihreällä kulmamerkillä.Vastuu kriteerien täyttymisen arvioinnista on yrityksillä, joten vihreä kulmamerkki ei ole minkäänlainen sertifikaatti. Helsingin kaupunki luottaa siihen, että yritykset ovat motivoituneita toimivaan kestävästi.Kuluttajat voivat valvoa kriteereiden toteutumista. He pääsevät itse tutustumaan siihen, mitkä kriteerit toteutuvat. He voivat myös antaa palautetta, jos huomaavat, että jotkut kriteerit eivät täyty.käyttöönotettu palvelu on pilottiversio, jossa on mukana vain rajattu määrä palveluntarjoajia. Palvelu on osa kokonaisuutta, jolla Helsinki pyrkii kohti hiilineutrauliutta.Mukana suunnittelutyössä on ollut Demos Helsinki, paikallisia sidosryhmiä ja vastuullisuuden asiantuntijoita.