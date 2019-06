Syyte: Mies pakotettiin autoon huoltoasemalla Herttoniemessä, minkä jälkeen kansainvälisesti etsintäkuulutettu rikollisjengiläinen ryhtyi uhkailemaan häntä puhelimitse

Kaupunki

käräjäoikeudessa alettiin käsitellä keskiviikkona United Brotherhood -rikollisjengiin kytkeytyvää epäiltyä kiristystapausta, jonka poliisi onnistui keskeyttämään verekseltään keskellä ajokaistaa Hämeenlinnanväylällä.Keskeinen henkilö törkeän kiristyksen yrityksessä oli syyttäjän mukaan hieman yli 30-vuotias mies, joka kuuluu United Brotherhood -rikollisjengiin. Hän ei kuitenkaan ollut fyysisesti itse paikalla kiristystilanteessa, vaan vaati syyttäjän mukaan uhrilta puhelimitse tuhansien eurojen ”sakkomaksua”.Interpolin ja Europolin etsintäkuuluttama mies pakoili kyseisenä aikana viranomaisia Albaniassa. Hän pyrki välttämään lähes neljän vuoden vankeustuomion, joka oli tullut muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikoksesta.oikeudenkäynnissä on syytettynä myös kaksi muuta miestä, jotka syytteiden perusteella toimivat Albaniassa lymyilleen United Brotherhood -miehen oikeana ja vasempana kätenä. Kaikkia kolmea syytetään törkeän kiristyksen yrityksen lisäksi ryöstön yrityksestä ja törkeästä vapaudenriistosta.Syytteiden mukaan rikokset tapahtuivat kuluvana vuonna 18.–23. tammikuuta.Syyttäjä kertoo haastehakemuksessaan tapahtumien alkaneen siitä, kun etsintäkuulutettu rikollisjengiläinen oli puhelimitse yhteyksissä erääseen mieheen ja ilmoitti ”sakottavansa” tätä 6 000 eurolla. Vaatimus juonsi syytteiden mukaan juurensa asioihin, joita kyseinen mies oli kertonut poliisille aiemmin toisen rikosjutun esitutkinnassa.Perjantaina 18. tammikuuta tehdyssä yhteydenotossa eriteltiin, että 2 000 euroa on maksettava 21. tammikuuta mennessä ja 4 000 euroa kahden viikon kuluessa.”Vaatimuksen esittämisen yhteydessä [uhria] ja hänen perhettään on uhattu väkivallalla, ellei hän maksaisi vaadittua summaa”, haastehakemuksessa kerrotaan.uhkailua jatkoi syyttäjän mukaan puhelimitse toinen mies, joka ilmoitti kuuluvansa niin ikään United Brotherhoodiin. Vielä saman päivän aikana tämä mies ja nyt syytettyjen joukossa oleva kolmas mies lähtivät tapaamaan uhkailun kohteeksi joutunutta henkilöä Herttoniemen Shell-huoltamolle.Mies, joka oli kertonut kuuluvansa United Brotherhoodiin, oli pukeutunut tapahtuma-aikaan Bad Union -huppariin. Bad Union on United Brotherhoodin alajengi.Perusteettoman velanperinnän kohteena ollut mies käskettiin syytteiden mukaan nousemaan huoltoaseman pihassa henkilöautoon, jonka jälkeen otettiin puhelimella yhteys etsintäkuulutettuun United Brotherhood -jengiläiseen.”Kiristyksen yrityksessä on uhattu vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden.”syyttäjä vaatii miehille rangaistuksia sen vuoksi, että hänen mukaansa uhrilta vaadittiin 3 000 euroa ampumisella uhkaamalla. Tässä tapauksessa määräaika oli jo samana päivänä kello 17.30.”[Uhria] on uhattu polviin ampumisella, mikäli hän ei summaa maksaisi, ja mikäli tämä yrittäisi paeta, ammuttaisiin häntä selkään.”Sekä ryöstö että törkeä kiristys jäivät syyttäjän mukaan yrityksiksi siksi, että poliisi pysäytti auton Hämeenlinnanväylällä Etelä-Haagan kohdilla. Väkisin ajelulle otettu mies pääsi tämän jälkeen poistumaan autosta.vuoksi kansainvälisesti etsintäkuulutettu United Brotherhood -mies jäi kiinni muutaman päivän kuluttua Albaniassa. Hänet siirrettiin Suomeen toukokuussa.Miehen asianajaja ei antanut ennakkoon kirjallista vastausta syyttäjän haastehakemukseen.Syyttäjällä on muitakin vaatimuksia kuin syytteessä olevien miesten rankaiseminen kolmen syytekohdan mukaisesti. Hän muun muassa vaatii takavarikoidun Bad Union -hupparin menettämistä valtiolle. Vaatimusta perustellaan sillä, että vaatetta käytettiin rikoksentekovälineenä.Helsingin käräjäoikeus antanee asiassa kansliatuomion muutaman viikon kuluttua.