Hovioikeus: Kauniaisissa asuntoon murtautunut varas löysi yöpöydän laatikosta 25 000 euroa käteistä

Romanista asuntomurtoja tehtailemaan tullut mies vei viime syksynä Kauniaisissa omakotitalosta yöpöydän laatikosta yli 25 000 käteistä rahaa.Vuonna 1985 syntynyt mies murtautui lokakuussa 2018 Kauniaisissa omakotitaloon rikkomalla talon päädyn ylimmän kerroksen ikkunan ja maan tasalla sijaitsevan keittiön ikkunan.Hän vei asunnosta suuren summan käteistä rahaa, kultakyniä, rannekelloja, kalvosinnappeja, pienelektroniikkaa, repun, kannettavan tietokoneen ja koruja. Murrosta aiheutui korjaus- ja siivouskuja 8 000 euron arvosta.Asunnosta anastetun rahan määrä on ollut 27 200 euroa, josta murtautujan tunnustuksen mukaan 25 400 sijaitsi yöpöydän laatikossa. Kaikkiaan asunnosta varastetun rikoksen kohteena oli 41 800 euron arvoinen omaisuus.samoihin aikoihin lokakuussa omakotitaloihin myös Vantaalla, Keravalla ja Riihimäellä.Riihimäellä mies murtautui omakotitaloon ja varasti sieltä repun, rannekelloja, koruja, juhlarahoja, lompakon ja olutta. Anastetun omaisuuden ja muiden rikosvahinkojen arvo oli vakuutusyhtiön mukaan noin 11 500 euroa. Omaisuudesta osa on saatu takaisin.Keravalla ja Vantaalla omakotitaloista anastetun omaisuuden arvo on ollut noin 2 600–3 400 euroa.Helsingin hovioikeus tuomitsi torstaina miehen yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus alensi kahdella kuukaudella Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden aiemmin antamaa tuomiota neljällä kuukaudella.Mies on syksyllä 2017 tuomittu Tanskassa ehdottomaan vankeusrangaistukseen ja hovioikeus katsoo, ettei törkeiden varkauksien yhteistä vankeusrangaistusta voida määrätä ehdolliseksi.Mies vaati hovioikeudelta, että rangaistusta alennetaan ja että se määrätään ehdolliseksi. Syyttäjä puolestaan vaati, että rangaistus neljästä asuntomurrosta korotetaan kahdeksi vuodeksi neljäksi kuukaudeksi vankeutta.