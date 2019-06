Kaupunki

Rikkinäinen työkone haittaa länteen suuntautuvaa liikennettä Kehä I:llä

raskas ajoneuvo haittaa tällä hetkellä länteen suuntautuvaa liikennettä Kehä I:llä Pukinmäen ja Tuusulanväylän liittymän välillä.Helsingin tieliikennekeskuksen liikennetiedotteen mukaan ongelma on alkanut 16.15. Haitan kestosta ei vielä tieliikennekeskuksen mukaan ole tietoa.Tieliikennekeskuksen mukaan kyse on työkoneesta, josta on vuotanut tielle jonkin verran öljyä.Liikenne sujuu tällä hetkellä sujuu ainakin yhdellä kaistalla hitaasti. Poliisi kehottaa kuitenkin käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.