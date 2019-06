EU-komissio: Helsinki antoi bussiyhtiölleen laitonta tukea, uudelta omistajalta peritään yli 54 miljoonaa euroa

Kaupunki

EU-komissio: Helsinki antoi bussiyhtiölleen laitonta tukea, uudelta omistajalta peritään yli 54 miljoonaa euro

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päätöksestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy