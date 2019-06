Kaupunki

Helsingin uimarannoilla ei ole havaittu sinilevää

Helsingin

Meriveden

Uimakausi

uimarannoilla ei ole havaittu sinilevää, tiedottaa Helsingin kaupunki.Tällä viikolla uimavesinäytteitä on otettu läntisiltä ja Vantaanjoen uimarannoilta sekä Itä-Helsingin suurilta uimarannoilta, eikä niissä havaittu sinileväkukintoja.Veden lämpötila vaihtelee 12–22 asteen välillä, ja lämpimintä se on suojaisemmilla merenrannoilla sekä Vantaanjoessa. Lisäksi kaikki uimarannat on tarkastettu, ja ne ovat pääosin siistejä. Kaikilta rannoilta löytyy vaadittavat tilat, eli vessat, pukuhuoneet ja suihkut.lämpötila on Helsingin edustalla pysytellyt noin 12–15 asteessa.Suojaisilla lahtialueilla veden lämpötila on hieman korkeampi, ja vesien edelleen lämmetessä voidaan odottaa myös vedessä olevien sinilevien runsastuvan.Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan merialueen levätilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tyypillinen.alkoi 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla, ja sinilevähavainnoista tiedotetaan lisäksi Helsingin kaupungin internetsivuilla.