Nurmijärvi päätti ostaa viestintäpalveluita kunnanvaltuutetulta, joka oli aiemmin itse ajanut viestintäpalveluihin panostamista

Kaupunki

Nurmijärvi päätti ostaa viestintäpalveluita kunnanvaltuutetulta, joka oli aiemmin itse ajanut viestintäpalvelu

Nurmijärven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kunnanvaltuusto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nurmijärvi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarjouspyyntö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nurmijärvi