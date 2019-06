Kaupunki

Helsinkiin rakennettiin kilometreittäin yksisuuntaisia pyöräteitä, mutta moni ei osaa käyttää niitä

Helsinkiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksisuuntaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikennelaskentojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyöräliikenteen

Helsinki