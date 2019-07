Kaupunki

Vaikeasti näkövammainen Kimmo Sääskilahti ajautuu lähes päivittäin ongelmiin sähköpotkulautojen kanssa

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalkakäytäville pysäköidyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sääskilahti kertoo

Potkulaudat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vakavimmilta onnettomuuksilta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006092035.html

https://twitter.com/adverbi/status/1143008909864706048