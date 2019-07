Maahanmuuttajanaisten ja heidän lastensa tappamista kostoksi vaatineelle miehelle tuomio, rangaistusta lievensi yhteys Turun terrori-iskuun

Kaupunki

hovioikeus vahvisti tiistaina tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tapauksessa, jossa vuonna 1965 syntynyt mies kannusti väkivaltaan maahanmuuttajanaisia ja -lapsia kohtaan.Käräjäoikeus oli aiemmin tulkinnut miehen syyllisyyttä vähentäväksi seikaksi sen, että kirjoitus julkaistiin pian Turussa elokuussa 2017 tehdyn terrori-iskun jälkeen. Tämä kuitenkin otettiin käräjäoikeuden mukaan huomioon vain ”hyvin vähäisissä määrin”.Facebookissa sekä sen kaltaisessa, venäläislähtöisessä VK-yhteisöpalvelussa kostoiskua. Sellainen tulisi hänen kirjoituksensa mukaan kohdistua maahanmuuttajanaisiin ja heidän lapsiinsa.Mies kirjoitti, että iskussa voisi kuolla ”vaikka 100” ihmistä.Samassa kirjoituksessa mies vaati myös suojeluskunnan perustamista uudelleen. Alkuperäinen suojeluskunta lakkautettiin Suomessa vuonna 1944 fasistisena järjestönä.mies kirjoitti ja levitti yleisön keskuuteen aikavälillä 1.1.2017–19.8.2017 Vihdissä myös useita muita viestejä, joissa uhattiin ja solvattiin muslimeja ja juutalaisia.Syytetty myönsi oikeudessa julkaisseensa kirjoituksen, jossa vaaditaan kostoiskua. Yhden tekstin kirjoittamisen hän kiisti ja epäili jonkun muun julkaisseen sen salasanavuodon seurauksena.”Muiden kirjoitusten osalta [syytetty] on myöntänyt julkaisseensa kirjoitukset. Ne on kuitenkin julkaistu ennen syytteessä mainittua tekoaikaa, ja ainakin osittain suljetuissa ryhmissä”, miehen puolustuksen oikeuteen toimittamassa vastauksessa syytteeseen kerrotaan.käräjäoikeus tuli maaliskuussa antamassaan tuomiossaan tulokseen, jonka mukaan mies syyllistyi rikokseen vain kostoiskukirjoituksessaan.”Kokonaisarvion perusteella käräjäoikeus toteaa, että muiden kuin toisen ranskalaisen viivan osalta kirjoitusten julkaisuajat ja -paikat ovat jääneet epäselväksi. Varsinkin julkaisupaikalla on suuri merkitys asian rikosoikeudellisen arvioinnin kannalta, eikä [syytetyn] syyksi voida lukea tekoja, jotka ovat tapahtuneet tekoajan ulkopuolella”, käräjäoikeus perusteli tuomiotaan.Koska asia jäi kyseisten julkaisujen osalta hämärän peittoon, se tuli käräjäoikeuden mukaan ratkaista syytetyn eduksi. Niiden osalta syyte siis hylättiin.Käräjäoikeuden mielestä asiassa ei voinut poissulkea syytetyn väitettä siitä, että joku oli kerännyt hänen kirjoituksiaan vain ”saadakseen hänet näyttämään mahdollisimman huonolta”.”Epäselväksi on jäänyt, kuka on toimittanut kuvakaappaukset kirjoituksista poliisille, ja miksi on toimitettu pelkästään viestit, eikä vähän laajempia kuvakaappauksia, joista olisi myös käynyt ilmi julkaisuajat ja -paikat.”Poliisi ei löytänyt esitutkinnassa alkuperäisiä kirjoituksia.julkaisuaika on tiedossa. Se julkaistiin 19. elokuuta 2017 eli Turun terrori-iskun jälkeisenä päivänä. Iskussa kuoli kaksi ihmistä, ja useat muut saivat teräaseella aiheutettuja vammoja.”Hyvin vähäisessä määrin käräjäoikeus ottaa lisäksi tekijän syyllisyyttä vähentävänä seikkana huomioon, että kirjoitus on riidattomasti julkaistu heti Turussa 18.8.2017 tapahtuneen puukkoiskun jälkeen, mikä on riidattomasti ollut vahvoja tunteita herättävä tapahtuma”, käräjäoikeus katsoi.Näin ollen syytetyn kertomaa, jonka mukaan kirjoitus oli vakaasti harkitun teon sijasta kirjoitettu hetken mielijohteesta, voi käräjäoikeuden mukaan pitää uskottavana.”Näiden seikkojen perusteella käräjäoikeus pitää oikeudenmukaisena seuraamuksena 30 päiväsakon sakkorangaistusta.”Syytetyn tuloilla maksettavaa tuli 1 050 euroa.tuomiosta Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus päätti kuitenkin tiistaina olla myöntämättä jatkokäsittelylupaa, joten käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.