Miestä iskettiin veitsellä kaulaan Lasipalatsin raitiovaunupysäkillä Helsingissä, syytetty väitti tekoa vahingoksi

Kaupunki

Miestä iskettiin veitsellä kaulaan Lasipalatsin raitiovaunupysäkillä Helsingissä, syytetty väitti tekoa vahing

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytetty tuomittiin

Syytetty puolestaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokinen tuomittiin