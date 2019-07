Kaupunki

Pakilan ala-aste muuttaa 500 oppilaan väliaikaiseen kouluun

ala-aste muuttaa elokuussa 2020 tilapäiseen 500 oppilaan koulurakennukseen.Väistötilat rakennetaan Kytöniityn lähellä olevalle Aulikin puistoksi kutsutulle kentälle. Rakentamisen on määrä alkaa helmikuussa 2020, mutta kenttää tullaan valmistelemaan rakentamiskuntoon jo ennen sitä muun muassa puita kaatamalla.Tilapäinen koulurakennus rakennetaan, koska Länsi-Pakilan koulut ja päiväkodit on tarkoitus keskittää lähivuosina kahteen rakennukseen nykyisen neljän sijasta.ala-aste laajennetaan peruskorjauksen yhteydessä. Uudistetuun rakennukseen muuttavat Pakilan yläaste ja Pakilan ala-asteen luokat 3–6.Keväällä 2022 väistötiloihin muuttaa päiväkoti Havukka. Päiväkoti puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi päiväkoti- ja opetusrakennus, jonka on määrä valmistua vuonna 2023. Siihen muuttavat myös ala-asteen luokat 1–2 sekä päiväkoti Pakila.Väistötilat muokataan päiväkotikäyttöön sopivaksi ennen päiväkoti Havukan muuttoa niihin. Kaupungin mukaan pihaa ei ole tarkoitus aidata.Tilapäisen koulurakennuksen urakoitsijaa ei vielä ole valittu.