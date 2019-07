Kaupunki

Keskiluokasta kuninkaalliseksi noussut Japanin kruununprinsessa Kiko vieraili Oodissa

Japanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006153655.html

Torstaina

Kyseessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Akishino

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy