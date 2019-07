Kaupunki

60-vuotias töölöläisnainen tuomittiin kansanryhmää vastaan kiihottamisesta

hovioikeus on tuominnut 60-vuotiaan töölöläisnaisen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Suomi ensin -mielenosoituksessa.Helsingin käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt kyseisen syytekohdan. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että nainen oli syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan toisessa tapauksessa. Tämä koski naisen verkkokirjoittelua. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi naisen kunnianloukkauksesta. Nämä tuomiot jäivät voimaan.tapahtui keväällä 2016, kun nainen oli halventanut asiaomistajaa MV-lehden julkaiseman artikkelin kommenttipalstalla lukijakommentilla. MV-lehden artikkelissa oli kerrottu asianomistajan yrityksen tilojen myynnistä.Tuomittu kiisti syytteen kunnianloukkauksesta. Tuomittu myönsi kirjoittaneensa MV-lehteen lukijakommentin, mutta sillä ei ollut hänen mukaansa tarkoitus halventaa asianomistajaa vaan arvostella asianomistajan toimintaa elinkeinoelämässä.Tuomittu kertoi käyttäneensä jyrkkiä ilmaisuja, koska on aika räväkkä. Nainen oli lisäksi todennut todistelussaan, että joskus pitäisi pitää suu kiinni.Käräjäoikeuden mukaan tuomitun esittämä ilmaisu oli ollut halventava ja loukkaava, ja kohdistunut asianomistajaan henkilönä eikä tämän menettelyyn. Oikeuden mukaan kommentin tarkoituksena oli ollut asianomistajan tahallinen loukkaaminen.syyllistyi kansanryhmää vastaan kiihottamisessa kahdessa tapauksessa.Ensimmäisellä kerralla nainen oli pitänyt maahanmuuttajia solvanneen puheen maahanmuuttovastaisen Suomi ensin -mielenosoituksen yhteydessä helmikuussa 2017. Tätä tapausta käsiteltiin nyt hovioikeudessa.Nainen oli puheessaan sanonut muun muassa, että ”tänne päästetään kaikkee paskaa” ja ”oon valmis tarttuu aseisiin ja ... putsaa tän maan”.Puheessa oli annettu ymmärtää, että maahanmuuttajat olisivat suomalaisessa yhteiskunnassa vapaamatkustajia, raiskaajia ja ryöstäjiä.Puhe oli julkaistu myös YouTube -alustalla ja sitä oli levitetty eteenpäin.Tuomittu kiisti syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan mielenosoituksessa. Naisen mukaan hänen puheensa kärki mielenosoituksessa oli kohdistunut poliitikkoihin eikä maahanmuuttajiin.Hovioikeuden mukaan kyse oli vihapuheesta, joka ei nauttinut sananvapauden suojaa.Oikeuden mukaan nainen oli puheessaan loukannut maahanmuuttajien ihmisarvoa ja levittänyt suvaitsemattomuutta ja halveksuntaa maahanmuuttajia kohtaan.Lisäksi nainen oli maininnut aseisiin tarttumisen ja maan putsaamisen, mikä tässä yhteydessä ymmärrettiin maahanmuuttajien uhkailuksi.tapaus sattui maaliskuussa 2017. Tuomittu oli kirjoittanut MV-lehden verkkosivuilla julkaistujen artikkelien kommenttikenttiin yleisön vapaasti luettavissa olevia kommentteja, joissa hän halveksui turvapaikanhakijoita ja loukkasi heidän ihmisarvoaan.MV-lehden verkkosivuilla julkaistut kommentit nainen myönsi kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan.Käräjäoikeuden mukaan naisen kirjoitukset olivat vahvasti yleistäviä ja levittivät suvaitsemattomuutta. Lisäksi kirjoitukset sisälsivät uhkauksenomaista vihan lietsomista sekä suoraa kiihottamista väkivaltaan.tuomitsi naisen kunnianloukkauksesta ja MV-lehden kommenttien osalta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 40 päiväsakkoon.Hovioikeus on lisäksi katsonut naisen syyllistyneen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan myös mielenosoituksessa, minkä vuoksi rangaistus korotettiin 60 päiväsakkoon eli yhteensä 360 euron sakkoihin.