Valepoliisi huijasi 80-vuotiasta helsinkiläismiestä laittamaan pankkikorttinsa rappukäytävään maton alle, samana päivänä tililtä katosi rahaa

Kaupunki

Valepoliisi huijasi 80-vuotiasta helsinkiläismiestä laittamaan pankkikorttinsa rappukäytävään maton alle, sama

Valepoliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy