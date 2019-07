IS: Terveyskeskuksen ylilääkäri viestitteli masentuneelle potilaalleen seksistä, Helsingin kaupunki kieltäytyy kommentoimasta

Kaupunki

IS: Terveyskeskuksen ylilääkäri viestitteli masentuneelle potilaalleen seksistä, Helsingin kaupunki kieltäytyy

Iltasanomat uutisoi Helsingin terveyskeskuksen ylilääkäristä, joka alkoi lähetellä potilaalleen epäasiallisia tekstiviestejä. Viesteissä hän muun muassa ehdotti seksin harrastamista potilaan kanssa. Oliko tapaus teillä tiedossa jo ennen jutun julkaisua?

Kyseessä on kuitenkin korkeassa asemassa olevaan kaupungin työntekijään liittyvä vakava vallanväärinkäyttöepäily. Ettekö koe, että julkisena palveluna teillä on vastuu kommentoida tätä jotenkin, vetoamatta yksittäistapaukseen?

Julkisuudessahan ei ole kerrottu lääkärin nimeä, mutta eikö kaupunkilaisilla ole oikeus saada tietää, miten olette reagoineet tapaukseen?

Irtisanottiinko ylilääkäri tämän tapauksen vuoksi?

Tai saako hän jotain muita sanktioita, onko hänellä edelleen esimerkiksi lääkärin luvat?

Entä tulevaisuudessa, millaisia toimenpiteitä otatte käyttöön, jotta näin ei käy jatkossa?

Entä onko tiedossa, onko samanlaisia asioita tapahtunut aikaisemmin?

Onko vielä jotain, mitä haluatte lisätä tai kommentoida?