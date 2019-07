Lähes 90 vuotta ilmailua on pian ohi: Malmin lentokenttä hiljenee syksyn aikana lopullisesti

Kaupunki

90 vuotta lentokoneet pörräsivät Malmin taivaalla. Pian lentokentästä alkaa rakentua pala palalta uutta kaupunkia, joka kuroo yhteen erilaisten väylien rikkoman Koillis-Helsingin. Rakentamiseen kuluu pari kolme vuosikymmentä.Helsinki käynnistää Malmin kentän muutoksen Nallenrinteestä Tattariharjuntien varresta. Kuntapäättäjät hyväksyivät ensimmäiset hahmotelmat 2 800 asukkaan kortteleista kesäkuun alussa. Kaupunki odottaa nyt kuntalaisten näkemyksiä, jotta asemakaavan muutos saataisiin hiottua valmiiksi valtuuston päätettäväksi ensi keväänä. Alueen rakentamisen on määrä käynnistyä vuonna 2021.Syksyn mittaan lentokenttä hiljenee, sillä yritysten vuokrasopimukset Helsingin kanssa päättyvät vuodenvaihteessa.kaavaillaan isoja kortteleita, ainakin kolme, jopa viisi kertaa suurempia kuin Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa. Pääkatujen puolella asuintalojen korkeus vaihtelee viidestä 12 kerrokseen. Pihojen puolella kerrokset jäävät neljään.”Näin saadaan isoja, valoisia ja vehreitä yhteispihoja, jotka houkuttelevat väkeä. Myös päiväkoti, kauppa ja urbaani aukio ovat tulossa Nallenrinteeseen”, arkkitehti Valtteri Heinonen https://www.hs.fi/haku/?query=valtteri+heinonen kertoo.Alueelle perustettava kaupungin palveluyhtiö rakentaa pysäköintitalot, jotka suunnitellaan hybridirakennuksiksi. Maan tasossa on tilaa liikkeille ja pikkutoimistoille. Katosta voidaan tehdä näköalapuisto tai urheilukenttä, myös aurinkopaneelit ovat mahdollisia.Myös liito-oravien elämä urbaanissa ympäristössä on huomioitu. Pohjoisessa rinteessä toista sataa vuotta vanhat linnoitusrauniot vanhoine puineen jätetään niiden valtakunnaksi.”Alueen läpi voi toki kävellä polkuja myöten”, tiimipäällikkö, maisema-arkkitehti Kaisa Jama https://www.hs.fi/haku/?query=kaisa+jama kertoo.alussa on vuorossa seuraavat palat. Arkkitehti Salla Hopun https://www.hs.fi/haku/?query=salla+hopun mukaan eri paikoille saadaan näin omat ominaispiirteet ja vaihtelevaa ympäristöä.”Näin syntyy kerroksellista kaupunkia. Samalla pystytään ottamaan uusia asumisen ideoita ja tarpeita huomioon.”Jossain vaiheessa myös kentän suojellut 1930-luvulta peräisin olevat rakennukset korjataan uuteen käyttöön. Terminaalirakennukseen on suunniteltu kaupallista keskusta, joka tarjoaa erilaisia palveluja asukkaille. Alueelle on kaavailtu myös päiväkoteja ja kouluja.Terminaalirakennuksen toisen kerroksen ravintola voidaan palauttaa alkuperäiseen laajuuteen ja kattoterassi pitää näköalapaikkana. Lennonjohtotornista voisi päästä tarkkailemaan lintuja.Hangaari eli lentokonehalli muuttuu kenties palloilu- ja liikuntakeskukseksi. Tällaisia ideoita arkkitehdit ovat kehitelleet.Malmilla asuu 25 000 asukasta. Suunnitelmien mukaan asukkaiden määrä kaksinkertaistuisi 2040-luvun loppuun mennessä.On koko kaupungin kannalta tärkeää, että uusi Malmi kuroo vähitellen yhteen Kehä I:n ja Lahdenväylän sekä lentokentän ja pääradan pirstoman Koillis-Helsingin.”Siis Viikin, Kontulan, Jakomäen, Puistolan, Tapanilan ja Malmin keskustan”, luettelee yksikön päällikkö Tuomas Hakala https://www.hs.fi/haku/?query=tuomas+hakala Hän kuvaa, kuinka kerran yritti ajaa pyörällä Kontulasta Malmille.”Ei sieltä päässyt mistään, koska lentokenttä on aidattua aluetta ja Lahdenväylän yli on lähes mahdotonta päästä.”tuo uutta pöhinää lähiöihin, joiden asukkailla menee kesäkuussa väitelleen Mats Stjernbergin https://www.hs.fi/haku/?query=mats+stjernbergin väitöskirjan mukaan huonommin kuin monilla muilla Helsingin alueilla https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006138245.html . Edessä on myös 1960- ja 1970-luvuilla rakennettujen talojen peruskorjaukset.”Vanhan lentokentän alueesta syntyy esikaupunkikehityksen airut. Alueelle rakennetaan uusia liikenneyhteyksiä, kuten keskustasta Viikin kautta Malmille ulottuva pikaratikkayhteys, jolle on annettu jo lempinimi Viima. Tämä kohentaa ympärillä olevien asuinalueiden mahdollisuuksia”, Hakala uskoo.mistä saadaan vetovoimaa uudelle Malmille? Jotain vastaavaa kuin Jätkäsaaren Verkkokauppa ja Tallinnan-laivat.Sitä on miettinyt kaupunkitalouden emeritusprofessori Heikki Loikkanen https://www.hs.fi/haku/?query=heikki+loikkanen . Hän pitää yhteyksien parantamista hyvänä, mutta mistä löydetään uusia asukkaita houkuttelevat valtit?”Siellä ei ole korkeuseroja ja vesistöä, jotka tutkimusten mukaan houkuttelevat ihmisiä”, hän vastaa omaan kysymykseensä.”Mites jos tehtäisiin kanavia,” Loikkanen heittää arkkitehdeille. Yksi vaihtoehto vetovoimatekijäksi olisi Loikkasen näkemyksen mukaan myös korkeakoulu.”Kuten Myllypurossa Metropolian kampus”, Loikkanen ehdottaa.uskoo, että hyvät julkiset liikenneyhteydet houkuttelevat yrityksiä. Malmin asemalle kertyy matkaa 1,5–2,5 kilometriä. Asema on keskustan ja lentokentän puolessa välissä. Paikka houkuttelee varmasti lentokentällä työskenteleviä, mutta sieltä pääsee töihin helposti muuallekin.Osa uuden Malmin väestä käyttää tulevaisuudessa Tapanilan asemaa, joka on vieläkin lähempänä, 600–700 metrin päässä.Suunnittelijat lyövät oman valttikorttinsa pöytään:”Sinne tarvittaisiin monipuolista, upeaa maauimalaa, joka houkuttelisi väkeä laajalta alueelta.”He uskovat, että lapsiperheitä houkuttelee suunnitelmiin hahmoteltu puistomainen kevyen liikenteen verkosto.”Lapset voivat kulkea kouluun turvallisia puistokäytäviä myöten eikä vanhempien tarvitse kuljettaa heitä autolla ympäriinsä”, Tuomas Hakala arvioi.Omakotitaloalueiden ikääntyvää väkeä puolestaan houkuttelevat hissilliset kerrostalot. Moni haluaa muuttaa mielellään kilometrin tai kahden päähän kotikulmiltaan. Ikääntyneet kertoivat toivomuksistaan suunnittelijoille Malmi-päivänä toukokuussa.edellytykset lentokentällä ovat kohtuullisen hyvät. Maaperätutkimuksissa havaittiin hyvin vähän epäpuhtauksia. Hakalan mukaan niiden poistaminen koko alueelta maksaa enintään kahdeksan miljoonaa euroa.Myöskään kentän savimaa ei ole yhtään niin hankala kuin Arabianrannassa, jossa vetinen savikerros ulottui 24 metrin syvyyteen. Selvityksen mukaan Malmin kentällä savea on noin 10–14 metriä.”Maaperään voidaan porata betonisia energiapaaluja, jotka keräävät talojen rakenteista lämpöä. Se voi olla ainakin osa ratkaisua”, Kaisa Jama kertoo.lentokentän puolustajat aikovat valittaa ely-keskuksen kesäkuussa tehdystä päätöksestä, jonka mukaan Malmin lentokentän kiitoteitä ja ympäristöä ei voida suojella rakennusperintölain nojalla.Ympäristöministeriö palautti lentokentän suojeluasian uuteen käsittelyyn huhtikuussa. Ministeriö vetosi siihen, ettei ely-keskus aiemmassa päätöksessään ollut ottanut huomioon rakennusperintölakia arvioidessaan lentokentän suojelutarpeita.”Edelleen on tulkittu väärää lakia, koska ely-keskus ei arvioinut asiaa rakennusperintölain, vaan maankäyttö- ja rakennuslain perusteella”, sanoo Malmin lentoaseman ystävät -yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen https://www.hs.fi/haku/?query=timo+hyvonen Yhdistyksen mukaan ely-keskus on tehnyt päätöksensä liian nopeasti ja suuren poliittisen paineen alla.totesi kesäkuussa, että rakennusperintölaki ei mahdollista käyttötarkoituksen suojelemista. Sen mukaan Malmin lentokentän suojelu on mahdollista, riittävää ja tarkoituksenmukaista asemakaavoituksen keinoin.”Ei sitä käyttötarkoituksen perusteella ole esitettykään suojeltavaksi. Rakennusperintölain perusteella on esitetty suojeltavaksi kansallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi määritellyt alueet, eli lentokentän ympäristö rakennuksineen ja kiitoteineen”, Hyvönen sanoo.Museovirasto antoi vuonna 2017 lausunnon, jossa se puolsi lentokentän suojelemista rakennusperintölailla. Kentän pysyminen ilmailukäytössä olisi Museoviraston mukaan luontevinta kulttuuriympäristöllisten arvojen säilyttämisen kannalta.Lentoaseman puolustajien mukaan kulttuuriympäristölliset arvot eivät säily, jos lentokenttäalue rakennetaan täyteen asuntoja. Asemakaavoitusta ohjaava yleiskaava määrää lentokentälle varsin tiivistä asuntorakentamista.”On hassua, että ely-keskus perustelee, että asemakaavoituksessa voidaan suojata kulttuuriympäristölliset arvot, koska kyllä hekin ovat nähneet nämä kaupungin suunnitelmat”, Hyvönen sanoo.

Ymmärrättekö te kaupungin asuntorakentamissuunnitelmia?

Ilmailun on määrä

”Niitä on hyvin vaikea ymmärtää. Lähtökohtanahan on kaupungin kasvutavoitteet, mutta Helsinkiin on kaavoitettu 2,5-kertainen määrä asuntoja arvioituun väestönkasvuun verrattuna. Käsitykseni mukaan siinä on varauduttu siihen, että osa alueista, kuten Malmin lentokentän alue, ei tule toteutumaan”, Hyvönen sanoo.Hän näkee asuinrakentamisen hyvin epätodennäköisenä alueella tavattujen uhanalaisten lajien ja myrkyllisen sulfidisaven takia. Helsingin kaupungin mukaan epäpuhtauksia on maaperässä hyvin vähän.päättyä Malmilla tämän vuoden loppuun mennessä, sillä kaupunki on irtisanonut Malmin lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimuksen. Rakentaminen lentokentän alueella alkaa kuitenkaan tuskin aivan lähivuosina, sillä ensimmäiset asemakaavaehdotukset ovat vielä lausuntovaiheessa.”Ja onhan se ihan selvää, että asemakaavat tulevat menemään pisimmän kaavan kautta”, Hyvönen sanoo viitaten pitkiin valitusprosesseihin.Malmin lentoaseman suojelusta on myös tehty aloite kuntalaisäänestyksen järjestämisestä lentoaseman kohtalon ratkaisemiseksi.Aloite on tähän mennessä kerännyt yli 12 000 allekirjoitusta. Aloite kuntalaisäänestyksen järjestämisestä tulee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, jos neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä, eli Helsingissä runsaat 22 000 kuntalaista, kannattaa sitä.