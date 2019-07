61-vuotias nainen häpäisi maahanmuuttajien kodin ulosteella Suomen itsenäisyyspäivänä Vantaalla: Toistuvasta piinaamisesta rikostuomio

Kaupunki

vainonnut 61-vuotias nainen sai torstaina rikostuomion Helsingin hovioikeudessa. Hän syyllistyi vainoamisen lisäksi myös muun muassa kunnianloukkaukseen ja vaaran aiheuttamiseen.Tuomion mukaan nainen esimerkiksi sotki yläkerran naapuriensa kotia ulosteella Vantaalla.”Ulostetta oli laitettu postiluukkuun Suomen itsenäisyyspäivänä heti aamusta”, tuomiodokumenteissa kerrotaan.Elokuun 2016 ja marraskuun 2017 välisenä aikana tehdyn piinaamisen uhriksi joutui maahanmuuttajataustainen perhe. Oikeus katsoo, että rikoksissa oli rasistinen motiivi.Itsenäisyyspäivän ulosteiskun lisäksi tämän puolesta puhuu tuomion mukaan muun muassa se, että nainen raaputti perheen auton kylkeen tekstin ”mutiainen”.naapureitaan yli vuoden aikana myös monilla muilla tavoin. Hän esimerkiksi kaatoi perheen postiluukusta ulosteen lisäksi myös tuntematonta ainetta, joka sisälsi syövyttävää etikkahappoa.”[Syytetty] on menettelyllään aiheuttanut ainakin lapsille vakavaa terveydenvaaraa”, syytteessä todetaan.Asunnossa oli tapahtuma-aikaan 1,5- ja 6-vuotiaat lapset.Lisäksi nainen teki useita perättömiä lastensuojeluilmoituksia perheen lapsista, väitti taloyhtiön ilmoitustaululle kiinnittämässään lapussa perheen kodissa olevan luteita, lähetti solvauslappuja sekä töhri ovea ainakin kananmunilla ja kahvilla.alusta lähtien, että sotkemisen ja valheellisten väitteiden takana on alakerran naapuri – kunnon todisteet kuitenkin puuttuivat.”Asiassa oli pitänyt hankkia näyttöä, mutta varaa väijymiseen ei ollut. Asiassa oli konsultoitu lakia tuntevia ihmisiä ja he olivat päättäneet asentaa kameran osoittaamaan asianomistajien [perheen] ovea. Kaikilta kyseisessä kerroksessa asuvilta oli kysytty asiaan lupa, ja kaikki olivat olleet sitä mieltä, että asia piti selvittää”, tuomiossa kerrotaan.Vedenpitäviä todisteita kertyikin. Näin siitä huolimatta, että muutaman viikon asemissa olleessa kamerassa oli välillä toimintahäiriöitä.”Tästä huolimatta useissa tallenteissa oli näkynyt [syytetty] aiheuttamassa vahinkoa. Pahimmillaan kananmunia oli heitetty kaksi kertaa päivässä.”osan teoista, mutta rasistisen motiivin hän kiisti. Naisen mukaan hän oli vain ärsyyntynyt siitä, että perhe piti hänen mielestään autoaan pelastustien tukkeena. Oikeudessa todistajana kuultu asukas ei ollut havainnut, että auto olisi ollut tukkimassa pelastustietä.Aiemmin tuomionsa antanut Helsingin käräjäoikeus ei pitänyt naisen kertomaa uskottavana.”Sen sijaan, kun otetaan huomioon asianomistajien muu kuin suomalainen tausta, kirjallisina todisteina esitetyistä asianomistajien postiluukkuun toimitetuista lapuista ilmenevä eläimiin ja alempiarvoisiin ihmisiin viittaavat ilmaukset, Suomen itsenäisyyspäivänä [perheen] kertomuksen mukaan asianomistajien postiluukkuun laitettu uloste ja asianomistajien autoon raaputettu teksti ’mutiainen’ käräjäoikeus katsoo, että teot on tehty syyttäjän edellä esittämistä kielletyistä motiiveista.”Nainen tuomittiin käräjillä puoleksi vuodeksi ehdolliseen vankeuteen vainoamisesta, kunnianloukkauksesta, vahingonteosta ja vaaran aiheuttamisesta. Helsingin hovioikeus piti torstaina antamassaan tuomiossa rangaistuksen ennallaan.Rangaistusta mitatessaan oikeus sovelsi koventamisperustetta, koska nainen teki rikoksensa rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvasta vaikuttimesta