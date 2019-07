Omistaja hylkäsi kissansa kuolemaan kylmyyteen Helsingissä, mikrosirun avulla jäljitetty nainen vastuuseen teostaan

Kaupunki

taivasalle Helsingissä hylänneen naisen rikostuomio pysyi ennallaan Helsingin hovioikeudessa torstaina.Henkihieverissä ollut kissa löytyi joulukuussa 2017. Oikeudessa kuultujen asiantuntija-arvioiden mukaan kissa oli ollut omillaan ainakin kuukauden.Kissan omistaja pystyttiin jäljittämään lemmikissä olleen mikrosirun avulla.”Kun omistaja oli löytynyt mikrosirun avulla, oli tämä heti todennut, ettei halua kissaa, ja että se oli ollut ’jonkin aikaa’ kateissa, eikä omistaja halunnut tulla katsomaan kissaa eikä ollut kiinnostunut sen löytymisestä”, oikeuden dokumenteissa kerrotaan.löydettäessä omistajansa kodin pihapiirissä. Sen terveydentila oli erittäin heikko.”Koska kissa löydettiin omistajan asunnon läheltä, on ilmeistä, että omistaja ei ole ottanut kissaa takaisin asuntoon, vaan on hylännyt sen ulos, josta on aiheutunut kissalle huomattavaa, pitkään jatkunuttta kipua ja kärsimystä.”Kissa joutui siis olemaan alkutalven oloissa ulkona ilman ruokaa ja juomaa sekä suojaa kylmyydeltä.Aliravitsemuksesta ja muista terveysongelmista kärsinyt kissa lopetettiin yliopistollisessa eläinsairaalassa.pysytti tuoreessa päätöksessään voimassa aiemman käräjätuomion, jonka mukaan kissan omistajan toiminta täytti eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön.Myös syytetty myönsi syytteen ja muut vaatimukset oikeiksi.Vuonna 1968 syntynyt nainen tuomittiin näin ollen maksamaan 51 päiväsakkoa, joka tarkoittaa hänen tuloillaan 360 euroa. Lisäksi hänet määrättiin kaikkia eläimiä koskevaan eläintenpitokieltoon, joka on voimassa huhtikuuhun 2024 asti.Nainen jätti saapumatta käräjäoikeuden käsittelyyn maaliskuun lopussa 2019. Hän oli tapauksen tiimoilta vapautensa menettäneenä 1.–3. huhtikuuta.