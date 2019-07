Epäilty vakava väkivallanteko keskellä päivää Hyvinkäällä: poliisi etsii puistossa puukottanutta ja ryöstänyttä miesjoukkoa

Kaupunki

Epäilty vakava väkivallanteko keskellä päivää Hyvinkäällä: poliisi etsii puistossa puukottanutta ja ryöstänytt

poliisi pyytää havaintoja kolme miehestä, joiden epäillään puukottaneen henkilöä ja ryöstäneen tämän omaisuutta viime sunnuntaina Hyvinkäällä.Rikokset tehtiin Parantolan puistossa noin kello 10–14.Uhri sai puukotuksesta hengenvaaralliset vammat. Epäillyt poistuivat teon jälkeen Parantolan puiston läpi mahdollisesti junaradan suuntaan.poliisi selvittää asiaa tapon yrityksenä ja törkeänä ryöstönä.Yksi epäillyistä on tuntomerkeiltään noin 22–24-vuotias, 175–180 senttimetriä pitkä vaaleaihoinen mies, jolla on vaaleaksi värjätyt sivuilta lyhyet hiukset. Päällään ensimmäisellä epäillyllä oli valkomusta huppari ja tummat farkut.Toinen epäilty on noin 165–170 senttimetriä pitkä vaaleaihoinen mies, jolla oli tapahtumahetkellä musta pipo, tummat aurinkolasit ja mustat housut.Kolmannella epäillyllä oli päässään lippalakki sekä aurinkolasit.havainnot epäillyistä tekijöistä voi ilmoittaa Itä-Uudenmaan poliisin numeroon 0295 436 442 tai sähköpostilla osoitteeseen vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.