Korkeasaaren mongolianvillihevoset Hanna ja Helmi vapautettiin Mongolian aroille

mongolianvillihevoset Hanna ja Helmi on vapautettu lajin kotiseudulle, kerrotaan Korkeasaaren eläintarhasta. Hevoset vapautettiin luontoon vahvistamaan uhanalaisen lajin luonnonkantaa. Hanna ja Helmi ovat ensimmäiset Suomesta Mongoliaan palanneet mongolianvillihevoset.Viime kesänä kolmevuotiaat hevoset kuljetettiin Gobin autiomaahan aidatulle totutusalueelle. Hannan ja Helmin kanssa Mongoliaan kuljetettiin myös yksi hevonen Saksasta ja yksi Sveitsistä. Nyt vuoden mittainen totutusjakso on päättynyt, ja lauma on vapautettu aitauksesta.Lauman viides jäsen on ori Hustai, joka otettiin talveksi totutusalueelle tervehtymään sen loukattua jalkansa. Tammalaumaan on siis saatu ori, joka tuntee arot myös totutusalueen ulkopuolella. Yksi lauman tammoista on jo kantavana.Mongoliassa elää noin 400 villihevosta.