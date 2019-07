Kesä on kukkeimmillaan, mutta sukupuolitautien poliklinikka on kiinni – positiiviset tulokset kerrotaan silti, lupaa Hus

Kaupunki

Kesä on kukkeimmillaan, mutta sukupuolitautien poliklinikka on kiinni – positiiviset tulokset kerrotaan silti,

Sukupuolitautien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006173674.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Husin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Negatiivisista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sukupuolitautien