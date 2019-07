Kaupunki

Poliisi sakotti kahdeksaa lennokin lennättäjää EU-kokousten aikana

Ilmailukieltoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy