EU-kokous on pysäyttänyt bussiliikenteen Mannerheimintiellä, vain raitiovaunut kulkevat Töölöstä keskustaan

on odotettavissa ruuhkia torstaina ja perjantaina Finlandia-talossa järjestettävän EU:n ministerikokouksen takia.Torstaiaamuna ministerikokouksen järjestelyt pysäyttävät bussiliikenteen Helsingin Mannerheimintiellä Oopperan eteläpuolelta kello 7.30-9.30 välisenä aikana.Perjantaiaamuna vastaava tilanne on kello 8-10.Oopperan lähistöltä pääsee poikkeusjärjestelyn aikana kulkemaan joukkoliikenteessä vain raitiovaunuilla.vaikuttaa liikenteeseen merkittävästi myös Helsingin ulosajoväyliltä Helsinki-Vantaan lentoasemalle perjantaina. Tuolloin liikenteeseen on todennäköisesti luvassa viivästyksiä reitillä Mannerheimintie–Kehä I–Tuusulantie noin kello 8–19.Normaalisti Elielinaukiolle ajavat bussit kulkevat poikkeustilanteessa Mäntymäen kentälle. Elielinaukiolta pääsee Mäntymäen kentälle esimerkiksi Lasipalatsilta Mannerheimintietä raitiovaunuilla 4 ja 10 sekä Etu-Töölön kautta kulkevilla raitiovaunuilla 1 ja 2.HSL arvioi, että kokous ruuhkauttaa todennäköisesti liikennettä myös koko läntisessä kantakaupungissa ja keskustassa, joten kannattaa mahdollisuuksien mukaan suosia lähijunaa, metroa sekä poikittaisia bussilinjoja ja varata aamulla ylimääräistä aikaa matkustamiseen.