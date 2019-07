Kaupunki

Murhenäytelmä Korkeasaaressa: minkki pujahti yöllä villieläinsairaalaan ja tappoi 26 linnunpoikasta

Korkeasaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vepsäläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Villieläinsairaalassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Orpojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy