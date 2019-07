Lastenlinna oli suomalaisen hyvinvoinnin symboli: Nyt hylätty sairaala seisoo Töölössä keskellä aavemaista hiljaisuutta

Kaupunki

Lastensairaalan värikäs julkisivu hohtaa auringossa. Tässä se nyt on, suomalaisten lasten sairaanhoidon huipentuma. Huippumoderni, lasten tarpeita ajatellen suunniteltu rakennus.Nyt ei kuitenkaan mennä tutkimaan sairaanhoidon uusimpia innovaatioita. Kulman takana pilkistää nimittäin oman aikansa edelläkävijä: entinen lastensairaala Lastenlinna.Lastenlinnan sairaala on seissyt nimikkotiellään Taka-Töölössä vuodesta 1948. Sairaalan historia symboloi suomalaisen hyvinvointivaltion kasvua. Tässä rakennuksessa luotiin perusta esimerkiksi neuvolatoiminnalle ja keskosten hoitamiselle.Yli 70-vuotias sairaala seisoo tyhjillään. Osastot ja vastaanotot siirrettiin huonokuntoisesta ja käyttötarkoitukseensa vanhentuneesta rakennuksesta Uuteen lastensairaalaan loppuvuodesta 2018.HS kävi selvittämässä, miltä tyhjässä rakennuksessa näyttää nykyään.Lastenlinnan ulkokuori huokuu arvokkuutta. Uuteen sairaalaan verrattuna Lastenlinna on kuitenkin hieman aavemainen. Sen ympärillä on täysin hiljaista.Mennään sisälle.Heti sairaalan aula vie tulijan vuosikymmenissä taaksepäin.Askeleet kaikuvat autiolla käytävällä. Hiljaisessa ensimmäisessä kerroksessa on jäljellä vain toimistojen ovissa olevia satunnaisia muistilappuja.Laput ovat ainoa merkki siitä, että sairaalassa on joskus ollut elämää. On vaikea kuvitella, että Lastenlinna on ollut tyhjillään vain alle vuoden. Rakennuksen sisäpuoli on kuin aikamatka suoraan 1940- ja 1950-luvuille.historia alkaa jo ennen kuin varsinainen rakennus valmistui Taka-Töölöön. Alkuperäinen Lastenlinna oli puutalo Kallion kaupunginosassa Helsingissä. Sophie Mannerheim https://www.hs.fi/haku/?query=sophie+mannerheim perusti sen vuonna 1918 turvakodiksi yksinäisille äideille.Turvakoti muutettiin sairaalaksi 1920-luvulla ja sen lääkäriksi pyydettiin Saksasta Suomeen palannut Arvo Ylppö https://www.hs.fi/haku/?query=arvo+ylppo Ylppö oli tehnyt Saksassa tieteellisen läpimurtonsa keskostutkimuksessa. Hänen suurin oivalluksensa on osittain käytössä vielä nykyäänkin: jos vauva painaa syntyessään alle 2 500 grammaa, hän tarvitsee erityishoitoa.Kallion puutalo jäi pian liian pieneksi sairaalalle. Uuden Lastenlinnan rakentamisesta tuli koko kansan asia. Rakennustöiden rahoittamiseksi esimerkiksi myytiin kahvia ja sokeria sekä huutokaupattiin Sibeliuksen sovittama sävellys Morceau romantique.Lastenlinna valmistui sotien ja pula-ajan varjossa osin ulkomaalaisten, erityisesti ruotsalaisten, lahjoitusten turvin. Se toi kuitenkin mukanaan lupauksen paremmista ajoista. Valmistuttuaan rakennusta kutsuttiin koko kansan jälleenrakennuksen symboliksi. Ylppö nimettiin sairaalan ylilääkäriksi.päällä Ylpön entinen toimisto on heti aution käytävän ensimmäinen ovi. Nykyään se on kuitenkin vain tyhjä kuori. Huoneessa on tummanruskeat puupaneloinnit. Tyhjänäkin huoneessa on edelleen virallinen tunnelma.HUS:n kiinteistöpäällikkö Teuvo Koivisto https://www.hs.fi/haku/?query=teuvo+koivisto kertoo oman tarinansa Ylpöstä. Elettiin 1930-lukua, kun Koiviston isä sairastui keuhkokuumeeseen. Koiviston isoäiti lähti hevosella ja junalla tuomaan poikaansa Helsinkiin Ylpön hoitoon.”Isoäiti ehti kirjoittaa jo, että tuo lapsen arkussa. Niin ei onneksi käynyt”, kertoo Koivisto.Hänen äänensä kaikuu tyhjällä käytävällä. Kiipeämme portaat seuraavaan kerrokseen.kerroksessa on sairaalan kahvio. Tai mitä kahviosta on jäljellä: tarjoilutiskin runko ja keittiö.Kahviosta on kulku sairaalan juhlasaliin, jossa on vietetty monet henkilökunnan juhlat. Tyhjää salia valaisevat sairaalan alkuperäiset käsintehdyt lamput.Seuraavaksi suuntaamme Lastenlinnan kappeliin. Se sijaitsee sairaalan kaarevan osan ylimmässä kerroksessa. Ylöspäin pääsee vanhalla hissillä, jonka rämistely kaikuu tyhjässä rakennuksessa.Kappeli on lähes kalustettu muuhun sairaalaan verrattuna. Himmennetyt ikkunat luovat sinne hämyisen tunnelman.Ikkunalaudalla on kasa virsikirjoja ja pienen alttarin vieressä on aavemaisesti kaksi tuolia. Ikkunamaalauksessa on kuva naisesta ja lapsesta.sairaalan entiseen museoon. Tilassa on jäljellä vain seinällä oleva taulu, johon on listattu sairaalan johtohenkilökuntaa alkuajoilta. Listauksen alla on kyltti ”kaikki poistoon tässä huoneessa.”Toisesta huoneesta löytyy tyhjiä vitriinejä.Museossa on ollut näytillä esimerkiksi keskosen kuljetuslaatikko, leluja, vaatekoreja sekä ”Ylpön lapset”, sarja vahapäitä, jotka esittävät lastentautien näkyviä oireita.Kun Lastenlinnaa alettiin tyhjentää, museoesineistä osa päätyi Helsingin kaupungin museoihin, osa taas varastoon ja myyntiin. Jäljelle jäi vain aavemaista tyhjyyttä.museotilasta portaita alas takaisin osastoille. Ne on sijoitettu rakennuksen kaarevaan osaan. Ennen uuteen sairaalaan muuttoa Lastenlinnassa keskityttiin lastenpsykiatriaan ja -neurologiaan.Rakennuksen suunnittelussa haluttiin ottaa lapset huomioon välttämällä pitkiä suoria käytäviä. Ikkunat on sijoitettu kohti etelää niin, että osastoille tulvii auringonvaloa.Entisellä lasten akuuttipsykiatrian osastolla hurisee ilmanvaihto. Ovissa on värikkäitä kuvia muumeista ja hymyilevistä eläimistä. Osaston ikkunoista näkyy meri.Vastaanottohuoneiden ovissa on vielä henkilökunnan nimiä. Vessan lattialla makaa kaatunut käsidesipullo.Osastojen seinillä on vielä enemmän lappuja kuin ensimmäisessä kerroksessa.”Meinaatko, että jäi loppusiivous tekemättä”, vitsailee kiinteistöpäällikkö Koivisto.on nyt kierretty, ja on aika siirtyä korkeampaan torniosaan. Torni rakennettiin alun perin sairaalan asuntolaosaksi, ja sen alaosassa toimi myös neuvola. Kun rakennus valmistui vuonna 1948, Lastenlinnassa koulutettiin lastenhoitajia sekä huoltosisaria.Tornin pohjakerroksesta löytyy uima-allasosasto ja liikuntasali. Altaaseen ei enää pääse polskimaan, ja saunastakin nauttii vain yksinäinen pehmokrokotiili.Altaan käytöstä on todisteena sen vieressä lojuvat kellukkeet.Lastenlinnan tyhjentämistä sen torniosa oli lähinnä toimistokäytössä. Viidennessä kerroksessa oli kehityshäiriöpäiväkeskus.Hissin äänet kaikuvat jälleen tyhjässä rakennuksessa, kun se nostaa meitä ylös 12. kerrokseen.Ylimmästä kerroksesta aukeavat upeat näköalat yli kaupungin kattojen. Tyhjistä toimistohuoneista näkee yli kaupungin.rapistuva rakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus on suojeltu, joten remontti on tehtävä muuttamatta rakennusta liikaa. Lisäksi käyttöä rajaa asemakaava, jonka mukaan käyttötarkoituksen on palveltava sosiaali- ja terveydenhuoltoa.Hus ei enää tarvitse Lastenlinnaa sairaalana, vaan valmistelee myyntiä. Kaupasta on tehty esisopimus Guud Invest Oy:n kanssa.Ostaja suunnittelee Lastenlinnaan vanhusten palveluasumista ja liiketiloja.Helsingin kaupunki on aikaisemmissa neuvotteluissa pitänyt tiloja sopimattomana asumiseen.

Artikkelissa on käytetty lähteenä Lea Parkkosen ja Jari Sinkarin kirjaa Pienten puolesta - Lastenlinna 75 vuotta

Sitten kierros on ohi. Hissi rämisee alas tornista ja pian ovi sulkeutuu takana.Lastenlinna on taas yksin.