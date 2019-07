Kaupunki

Tyhjilleen jätetystä Lastenlinnasta pelastettiin vauvojen sairauksia esittelevät rujot vahapäät

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006177731.html

”Ne eivät ole mitään hupijuttuja.”

Lastenlinnan museon

Vahapäät tunnetaan

