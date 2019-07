Näin villiä legendaa kerrotaan Helsingin turistibusseissa: Täällä syödään ”sapaksia”, poliiseille kannattaa puhua ruotsia ja Havis Amanda esineellisti suomalaiset naiset

Kaupunki

Kun

lailla häärivä turistijoukko rauhoittuu kuin taikaiskusta. Esplanadin puiston lehmusten takaa kurvaa punainen bussi Fabianinkadulle.On selvästi helpottavaa huomata, että on oikeassa paikassa vieraassa kaupungissa 30 euron kiertoajelulippu taskussaan.Bussiin nousee sulassa sovussa pari­kymmen­päinen katras, pääosin keski-ikäisiä pariskuntia eri puolilta maailmaa. Heidän tasku­liiveissään ja helle­hatuissaan komeilee kunnioitettava valikoima erilaisia matkamuistopinssejä.Edessä on parituntinen selostettu seikkailu Strömma-yhtiön kaksikerroksisella Panorama-bussilla ympäri Helsingin nähtävyyksien.Selostuskieleksi voi valita suomen, ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian, venäjän, japanin tai kiinan.bussi käynnistyy ja lähtee mönkimään pitkin mukulakivikatua.Heti aluksi ikkunasta näkyy vuonna 1908 pystytetty Havis Amandan patsas. Kuulokkeista alkaa kuulua puhetta.”Tuo risteyksessä oleva patsas aiheutti suoranaisen skandaalin sata vuotta sitten”, suomenkielinen kertoja selostaa kuulokkeissa.Nopeasti käy ilmi, että värikynää ja dramatiikkaa selostuksissa ei ole säästelty.Manta esitellään kansainvälisille matkustajille meren hengettärenä, vappujuhlien diivana ja kurvikkaana merenneitona, joka oli aluksi feministiselle yhteiskunnalle aivan liian provosoiva ja alaston.”Mehän olimme juuri saaneet äänioikeuden ja maailman ensimmäisen naiskansanedustajan, sitten Ville Vallgrenin https://www.hs.fi/haku/?query=ville+vallgrenin patsas esineellisti meidät taas uudelleen”, heleä naisääni tarinoi tomeralla nuotillaan.aloituksen jälkeen kuulokkeissa vuoron saa miesääni. Ääni kehottaa turisteja kiinnittämään huomionsa kaksikielisiin katukyltteihin.Kylttien kaksikielisyydestä selostajalle tulee hieman yllättäen mieleen Monopoly-lautapeli.”Urbaanilegendan mukaan suomalaiselle poliisille kannattaa teeskennellä ruotsinkielistä, niin pääsee vapaaksi. Se on kuin Monopoly-pelin vapaudu vankilasta -kortti”, kuulokkeissa julistetaan.Monet kyydissä olevista turisteista vaikuttavat uppoutuneen tarinaan. Jo ennen Silja Linen terminaalia he ovat saaneet väkevät puheenvuorot sukupuolten yhdenvertaisuudesta ja kielipolitiikasta.Ja paljon on vielä edessä.Finlandin myyntijohtaja Mikael Penttilä https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+penttila kertoo, että selostuksia on luotu yhdessä Helsingin turistioppaiden ja matkailualan ammattilaisten kanssa.”Yritämme tuoda esiin hassuja ja erikoisia yhtäläisyyksiä. Osalle kuulijoista nostot toimivat paremmin, toisille huonommin.”Penttilä kertoo myös, että selostuksia päivitetään aktiivisesti. Silti esimerkiksi Oodi-kirjasto ja Allas-merikylpylä uupuivat HS:n kiertämältä kierrokselta.Selostukset saattavat myös hieman muuttua eri kierroksilla liikenteen soljuvuuden mukaan. Jos liikenne on todella hidasta, kohteista ehditään kertoa tavallista enemmän. Perussetti on kuitenkin aina sama. Selostusten ajoitus perustuu gps-teknologiaan.Panorama-bussi ajaa kierroksensa lähes jokaisena päivänä vuoden ympäri, vain jouluisin on kolmen päivän tauko. Kierroksen osallistujamäärälle ei ole minimirajaa. Tarkkoja asiakasmääriä Penttilä ei kuitenkaan paljasta.jatkuu. Merenranta saa Helsingin hehkumaan.Selostaja kertoo muun muassa, että helsinkiläiset käyvät ahkerasti rannassa pesemässä mattojaan, minkä jälkeen matot voi huoletta jättää laitureille kuivumaan, sillä suomalaiset ovat rehellistä kansaa. Ruotsin-risteilyistä mainitaan verovapaan alkoholin lisäksi se, että ”ainakin väliaikaisesti” laivalla ihmiset ovat kauniimpia ja vitsit huvittavampia kuin maissa.Viaporin eli Suomenlinnan antautuminen vuodelta 1808 käydään myös pikaisesti läpi. Kaivopuistossa alkaa ylistyslaulu suomalaisesta jugendrakentamisesta, jonka maskuliiniset ja sotilaalliset muodot viittaavat suomalaiseen sisuun.Väliin kerrotaan, että kesän päättyessä helsinkiläiset alkavat kuulemma muistuttaa Game of Thrones -hahmoja, jotka mutisevat kylmästä ja sietämättömän pitkästä talvesta. Kesällä sen sijaan Helsinki täyttyy maanisesta energiasta.suomalaisesta ruokakulttuurista kerrotaan, kun saavutaan Punavuoren ravintoloiden keskelle?”Uusinta suomalaista ruoka­trendiä edustavia sapaksia saa jo monesta helsinkiläisravintolasta”, selostaja kertoo suomalaisesta ruuasta. Espanjalaista ja suomalaista ruokakulttuuria sekoittavat makupalat sisältävät suomalaisia raaka-aineita, mutta ne tarjoillaan tapas-henkisinä pieninä annoksina.Todellisuudessa sapakset ovat yhden helsinkiläisravintolan, ravintola Juuren, kehittämä erikoisuus. Myöhemmin sapakset ovat saavuttaneet kevyen alakulttuurimaineen ruokapiireissä.Mutta ennen kuin turistit pääsevät etsimään sapas-lounaita esimerkiksi ”Harrodsia muistuttavalta” Stockmannilta, pysähdytään Temppeliaukion kirkolla, jossa vierailuun on aikaa parikymmentä minuuttia.liukuhihnamainen jonotusrumba ruuhkaiselle Temppeliaukiolle ja takaisin on ohi, aletaan lipua kohti monen odottamaa Sibelius-monumenttia.Selostus alkaa kietoutua suomalaisten suurmiesten ympärille. Carl Gustaf Emil Mannerheim https://www.hs.fi/haku/?query=carl+gustaf+emil+mannerheim ja Jean Sibelius https://www.hs.fi/haku/?query=jean+sibelius saavat totisesti ansaitsemansa tilan kuulokkeista kuuluvassa tarinassa. Myöskään saunomisen merkitys suomalaisille ei jää epäselväksi.Mannerheimia kehutaan muun muassa hänen suomalaisesta vähäpuheisuudestaan, joka auttoi Neuvostoliiton ja Saksan välissä taiteilussa. Sibeliuksen urotöiden taustalla soi – mikäs muukaan kuin – mahtipontinen Finlandia.”En tiedä. Olen säveltäjä, en ennustaja”, Sibeliuksen kerrottiin vastanneen Aino https://www.hs.fi/haku/?query=aino -vaimolleen, kun tämä kysyi, milloin Jean tulee kotiin.

Noin

Suomalainen muotoilu saa myös lukuisia kunniamainintoja. Alvar Aallon https://www.hs.fi/haku/?query=alvar+aallon luomusten lisäksi esiin nostetaan Marimekko.”Esimerkiksi Sinkkuelämää-sarjan Carrie Bradshaw osoittautui Marimekko-tytöksi.”kaksituntinen kiertoajelu on ohi. Tarkoituksena on kuitenkin käydä vielä ajamassa toinen kierros avomallisella hop-on hop-off -nähtävyysbussilla, joita ajaa Helsingin ympäri pysäkiltä pysäkille pääsiäisen ja lokakuun välisen sesongin ajan.Saamme tietää, että kahdella eri yrityksellä on punaisia busseja.Seuraavaksi astummekin Strömman kilpailijan Citytourin bussiin.

Aurinkoisesta päivästä bussin avonaisessa kattokerroksessa nauttivat muun muassa Yhdysvaltain Marylandista saapuneet James https://www.hs.fi/haku/?query=james ja Victoria Aurich https://www.hs.fi/haku/?query=victoria+aurich . He, kuten lähes kaikki muutkin, ovat saapuneet pikavisiitille Helsinkiin risteilijäaluksella.”Siisti ja hyvin organisoitu kaupunki”, pariskunta tuumaa yhden päivän kokemuksella. Metron yksinkertaisuus saa erityiskiitokset. Mieluisimpia bussiselostuksessa ovat historiaosuudet.

Bussin

Aurichit tulivat Helsinkiin Suomenlahden yli Tallinnasta pari päivää sitten ja jatkavat risteilijällä seuraavaksi Tukholmaan. Euroopan-kierrokseen ovat lisäksi kuuluneet muun muassa Amsterdam ja Pietari.Kun kaksikerrosbussi saapuu Hernesaaren risteilysatamaan, Aurichit jäävät pois kyydistä. Samalla valkenee, ketkä ovat tyypillisiä kiertoajelubussien asiakkaita: lähes koko linja-autollinen jää pois ja nousee rannassa odottavaan suureen risteilijään.yläkerros jää lähes autioksi, mutta jatkamme matkaamme Sibelius-monumentille, jossa nousemme pois autosta.Pysäkillä tapaamme huonotuulisen romanialaisen Teodor-Cristian Vasiliun https://www.hs.fi/haku/?query=teodor-cristian+vasiliun ”Tallinnassa kaikki on paremmin”, hän puuskahtaa. Elena Vasiliu https://www.hs.fi/haku/?query=elena+vasiliu nyökyttelee vieressä. Hekin ovat saapuneet vain päiväksi risteilijällä Helsinkiin.Sibeliuksen elämä ei nyt kiinnosta.

Pariskunta alkaa esitellä saamaansa turistikarttaa, jossa suomenkieliset kadunnimet on lyhennetty muutamaan kirjaimeen. Heillä ei ole aavistustakaan, miten he löytävät takaisin lähtöpaikkaansa joukkoliikenteen avulla. Siksi he ovat turvautuneet hop-on hop-off -bussiin, jonka reitti on yksinkertainen – tosin ei kovin nopea.Pariskuntaa on neuvottu lataamaan HSL-kännykkäsovellus. Siitä he eivät ymmärrä mitään. He tuskailevat koko päivän kuluvan joukkoliikenteen ymmärtämiseen.Kun alamme selittää raitiovaunupysäkkien ja -linjojen yhdistelmiä, punainen bussi kaartaa jo paikalle. Vasiliut menevät mielellään siihen.Sillä pääsee aina keskustaan kuin liukuhihnaa pitkin. Ilman käsittämättömiä karttoja ja sovelluksia.