Kaupunginvaltuutettu Abdirahim Hussein väittää Twitterissä kaikkia perussuomalaisia ja heidän kannattajiaan rasisteiksi

Kaupunki

Kaupunginvaltuutettu Abdirahim Hussein väittää Twitterissä kaikkia perussuomalaisia ja heidän kannattajiaan ra

Helsinkiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/husu78/status/1151807498975961089

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavana

https://twitter.com/husu78/status/1152172072283410432

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nurmijärveläinen

Somalitaustainen

https://twitter.com/husu78/status/1153319059112333312

https://twitter.com/husu78/status/1153355050946666496